Когда нечего надеть: как по-новому влюбиться в свой гардероб

Вы снова опаздываете, открываете шкаф и ловите себя на знакомой мысли, что вам нечего надеть. Хотя полки забиты одеждой, вешалки едва выдерживают нагрузку, а ящики полны «базовых» вещей. Все есть и в то же время ничего не радует.

Издание Real Simple рассказало, что проблема не в вас и не в количестве одежды. Это явление называется — усталость от гардероба и, по словам стилистов, она знакома почти каждому.

«Усталость от гардероба»

Это ощущение, что ваша одежда больше вас не вдохновляет. Вещи могут не соответствовать вашему нынешнему стилю, образу жизни или тому, как вы хотите чувствовать себя, когда выходите из дома. Иногда причина проще, идей, как сочетать то, что уже есть, просто не осталось. Как мы устаем физически, так же можем «устать» и от собственного гардероба.

Шопинг — не решение

Соцсети убеждают нас в обратном, но новая закупка редко спасает ситуацию. Наоборот — часто именно она и является частью проблемы. Вы видите тренд, покупаете вещь без плана, она оказывается в шкафу и вы о ней забываете. Часто эти вещи вообще не соответствуют вашей эстетике. Вы надеваете их один раз, получаете комплименты и больше к ним не возвращаетесь. Тренд не был вашим с самого начала, поэтому неудивительно, что через месяц он уже раздражает.

Как преодолеть усталость от гардероба

Возьмите паузу от закупок (минимум на месяц)

Это звучит нелогично, но работает. Если что-то понравилось, сохраните ссылку в заметках и вернитесь к ней позже. В большинстве случаев желание купить просто исчезнет.

Хитрость: вместо шопинга, сохраняйте образы в приложениях или Pinterest. Вдохновляйтесь без обязательств.

Разберите шкаф и «купите» собственные вещи

Прежде чем что-то добавлять, посмотрите, что у вас уже есть. Оставьте то, что хотите переосмыслить и без сожаления попрощайтесь с тем, что точно не будете носить.

Меньше вещей — меньше хаоса — быстрее выбор образа

После этого представьте, что вы в магазине, поэтому примеряйте, комбинируйте, экспериментируйте. Скорее всего, у вас уже есть все необходимое, просто вы носили это однообразно.

Попробуйте метод 3-3-3: 3 верха, 3 низа и 3 пары обуви. Посмотрите, сколько образов можно составить.

Покупайте базовые вещи

Стилисты сходятся в одном, что база — это спасательный круг. К ней относятся:

джинсы, которые идеально сидят

белая рубашка или структурированная блуза

нейтральный пиджак

маленькое черное платье

универсальная куртка (кожаная или джинсовая)

обувь «под все», например, белые кроссовки или элегантные лодочки

Эти вещи легко адаптируются к любому стилю и сезону.

Аксессуары — ваш секретный инструмент

Аксессуары способны полностью изменить образ. Одна и та же футболка и джинсы могут выглядеть каждый раз по-разному, стоит лишь добавить ремень, шарф или акцентные украшения.

После паузы от покупок, если очень хочется обновлений, начните именно с аксессуаров. Они не перегружают шкаф и дают простор для экспериментов.

Почистите свою ленту в соцсетях

Именно Instagram и TikTok чаще всего провоцируют импульсивные покупки. Оставьте в ленте только нескольких людей, чей стиль действительно резонирует с вашим. Меньше противоречивых трендов — больше ясности, что вам действительно нравится.

Усталость от гардероба — это нормально, не воспринимайте ее как поражение, это возможность перезагрузить стиль и снова найти себя. Иногда для этого достаточно неожиданного сочетания или одного акцентного аксессуара. Не нового шкафа, а нового взгляда.