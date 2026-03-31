Когда браться за секатор, чтобы обрезать розы / © Associated Press

Обрезка роз — не просто эстетика. По словам издания Real Simple обрезка стимулирует новый рост, поддерживает форму куста и улучшает общее здоровье растения. Когда мы удаляем мертвые и поврежденные ветви, растение направляет энергию на здоровый рост и новые почки, а это делает куст пышным и жизнеспособным.

Правильное время обрезки роз определяет не только размер и форму куста, но и количество будущих цветов.

Когда обрезать розы

Розы лучше обрезать в позднюю зиму или раннюю весну, когда они начинают «просыпаться» после зимнего покоя. Эксперты из Jackson&Perkins советуют наблюдать за первыми признаками набухания почек, но делать обрезку до полного распускания листьев.

В теплых регионах она может приходиться на конец февраля, начало марта.

В более холодном климате стоит подождать до марта, начала апреля.

Те розы, которые цветут один раз в сезон, обрезают сразу после цветения летом. Позже, в конце лета, можно подправить форму, но чрезмерная обрезка уменьшит количество цветов в следующем году.

Начинайте со здоровой основы

Перед всей обрезкой удаляйте мертвые, поврежденные или больные стебли, это дает растению чистый старт сезона. Также следует обрезать ветви, которые пересекаются или трутся друг о друга, чтобы избежать ран и обеспечить лучший поток воздуха. Открытый центр куста позволяет солнцу и воздуху лучше циркулировать, а это уменьшает риск заболеваний и стимулирует сильный рост.

Формирование куста для пышных цветов

Стоит обрезать розы под углом примерно 0,6 см над почкой, которая смотрит наружу, чтобы новые побеги разрастались в сторону, а не внутрь. Для гибридных чайных и флорибунда роз обрезка на треть-половину высоты куста стимулирует рост и обильное цветение.

После правильной обрезки растение сосредотачивается на создании новых цветов вместо поддержки слабых ветвей. Остальные почки получают больше света и питательных веществ, а это обеспечивает большие и яркие цветы.

Обрезка роз — искусство, которое сочетает знание сорта, правильное время и технику. Если вы придерживаетесь простых правил, то получите кусты, которые будут обильно цвести, иметь ухоженный вид и радовать глаз в течение всего сезона.