Когда поливать помидоры, чтобы не испортить урожай

Помидоры / © ТСН

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Уход за садом или огородом состоит из множества приятных ритуалов, таких как обрезка, подкормка или мульчирование. Однако ни у одного из них нет такого решающего значения, как полив. Большинство проблем с растениями возникает из-за банального избытка влаги или плохого дренажа. А когда речь идет о помидорах, эта ошибка становится фатальной. Издание Martha Stewart рассказало, почему универсальный график полива — это миф и как одна утренняя привычка может спасти ваш будущий урожай и не превратить грядку в болото.

Идеальное время для полива

Если куст находится в состоянии стресса, он становится легкой мишенью для болезней, в частности для неприятной верхушечной гнили, поэтому правильное увлажнение — лучшее средство против стресса для растения.

Рекомендуется поливать помидоры ранним утром. Это позволяет влаге полностью впитаться в почву до наступления дневной жары. Кроме того, утренний полив избавляет листья от длительного пребывания во влажном состоянии, а это является главной профилактикой таких опасных грибковых заболеваний, как фитофтороз.

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Однако помните, что в вопросе полива нет единого правила:

Молодые кусты нуждаются в частом, но несильном поливе — примерно 2,5–5 см воды в неделю, чтобы их корневая система прочно укрепилась в постоянно увлажненной почве.

Взрослые растения, которые уже обильно плодоносят, требуют глубокого и тщательного увлажнения несколько раз в неделю.

Контекст также важен, поскольку помидоры в небольших контейнерах на террасе высыхают мгновенно и в разгар лета могут нуждаться в два раза большем количестве воды в день. В то же время растения на приподнятых грядках или в открытом грунте дольше удерживают влагу, поэтому им подойдет медленный, глубокий полив раз в неделю.

Не забывайте о сезонности и климате, ведь весной, во время формирования корней, воды нужно умеренно, летом, в период жары и созревания плодов, потребность резко возрастает, а осенью, с наступлением прохлады, полив сводят к минимуму. В жарких и засушливых регионах помидоры придется поливать ежедневно, тогда как во влажном или прохладном климате они спокойно проживут без воды несколько дней.

Разница между жаждой и избытком влаги

Самое коварное в уходе за помидорами то, что переувлажненное растение выглядит точно так же, как и обезвоженное. В обоих случаях вы увидите поникшие стебли, увядшие листья и замедление роста.

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Чтобы понять, что именно происходит с вашими кустами, нужно обратить внимание на детали. Если воды слишком много, почва будет постоянно влажной, а листья пожелтеют, станут мягкими на ощупь или покроются коричневыми пятнами. Среди других тревожных сигналов — потрескавшиеся плоды, опухшие стебли и появление грибка.

Помидоры не любят «мокрых ног», то есть когда их корни буквально стоят в луже. Хорошо дренированная почва — это обязательное условие. Чтобы узнать, действительно ли растение хочет пить, воспользуйтесь тестом с пальцем: погрузите его в землю на 5–7 см. Если на такой глубине сухо, значит, пора доставать лейку.

Основные ошибки

Полив сверху на листья. Никогда не поливайте кусты сверху или с помощью распылителей. Влажные листья — это открытые ворота для грибковых инфекций. Направляйте струю воды исключительно к корням растения.

Хаотичность и нестабильность . Помидоры любят рутину. Вода — главный транспортер кальция для растения. Поэтому нерегулярный полив нарушает этот процесс, что приводит к развитию верхушечной гнили плодов. Кроме того, от резкого притока воды после засухи нежная кожица помидора начинает трескаться из-за чрезмерного давления.

Полив на автопилоте. Вера в то, что существует единый универсальный график для всех, разрушает сады. Легкие почвы быстро пропускают воду и требуют более частого ухода, тяжелые — долго удерживают влагу. Ориентируйтесь на состояние почвы, а не на дни недели.

Выращивание помидоров — отличный способ замедлить ритм жизни и получить удовольствие от общения с природой. Но чтобы ваши усилия увенчались идеальными плодами, смените фокус внимания. Вместо того чтобы действовать по шаблону, прислушайтесь к потребностям растения.

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