Когда пора прятать садовую мебель на зиму и как сделать это правильно
С приходом холодов наши террасы, балконы и садовые зоны постепенно погружаются в зимнюю спячку. Но есть одна деталь, которая часто остается без внимания — уличная мебель.
Дерево, металл и ткани очень чувствительны к перепадам температур и влаги, даже в регионах, где зимы мягкие. Поэтому если хотите, чтобы ваша идеальная лаунж-зона пережила не один сезон, стоит позаботиться о правильном хранении, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Когда переносить садовую мебель
Стоит ориентироваться на три ключевых фактора, а именно, ночную температуру, погодные циклы и момент, когда в вашем регионе «преломляется» теплый сезон. Если ожидается затяжное похолодание, обильные дожди или первый мороз — время действовать.
Холодные регионы (северные регионы Украины). Оптимальное время — конец сентября — середина октября, когда ночи становятся холодными, а прогнозы намекают на первый заморозок, стоит поспешить, ведь мокрый снег и резкие перепады температур могут серьезно повредить дерево и металл.
Климат средних широт (центральная Украина). Начало — середина ноября — идеальное «окно». Как только начинаются долгие холодные дожди, мебель перестает успевать высыхать, это быстро разрушает ткани и древесину.
Теплое побережье (южные области Украины во время ветреных сезонов). Холод здесь не главный враг — ветер и ливни. Следите за прогнозами, если надвигаются штормы, ураганы или продолжительные дожди, нужно немедленно выносить мебель с открытых террас.
Южные регионы с мягкой зимой (юго-восточная Украина). Риск заморозков появляется ближе к декабрю. Но даже без сильных морозов влажные периоды могут повредить дереву и текстилю. Перед длительными дождями или коротким похолоданием мебель лучше спрятать, или накрыть.
Горные и высокогорные зоны. Здесь опасен цикл «замерзания-оттаивания»: холодные ночи и сильное солнце днем разрушают покрытия и швы. Начинайте переносить мебель в конце сентября — начале октября.
Западные регионы. Сухой климат — союзник, но не абсолютный. После ноября начинаются дождливые периоды, поэтому именно они могут вызвать проблемы. Защищайте мебель во влажные и прохладные дни.
Как хранить садовую мебель зимой
Даже если вы переносите мебель только на балкон или в гараж, небольшие подготовительные шаги существенно продлят ее жизнь.
Хорошо очистите все поверхности. Лучшая формула — мягкое моющее средство, щетка, теплая вода и терпение. Для древесины — без жесткого давления и без моек высокого давления.
Проверьте и отремонтируйте мелочи. Пока мебель сухая и чистая подкрутите винты, обновите лак или внешнее покрытие дерева, подкрасьте мелкие царапины и устраните люфты. Весной будете себя благодарить.
Правильно сложите подушки. Не сжимайте их между жесткими поверхностями, лучше разместить так, чтобы между точками контакта было пространство, это предотвращает заломы и деформацию.
Выберите правильное место для хранения. Не кладите мебель непосредственно на бетон, он «тянет» влагу. Поднимите их на подставки или деревянные рейки. Храните в сухом и вентилируемом пространстве. Подушки кладите в мешки, которые дышат, а не герметичные пакеты.
Никогда не ставьте мебель вверх ногами. Влага может затечь в технические отверстия, замерзнуть и повредить материал, особенно алюминий и древесину.
Если часть мебели оставляете на улице, расположите ее у стены для защиты от ветра и снега. Используйте чехлы с вентиляцией и фиксаторами, чтобы ее не сдуло.
Правильный момент и забота осенью означают меньше хлопот весной. Если позаботиться о своей садовой мебели сейчас, она отблагодарит вас долгими годами службы и сохранит красоту и качество.