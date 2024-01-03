Когда праздники закончились: пять способов повторно использовать новогоднюю елку в своем саду

Многие настоящие рождественские елки после праздника попадают на свалку, но, по мнению экспертов, есть несколько лучших способов перепрофилировать всю елку.

Праздники заканчиваются, и на первый план выходит проблема, куда девать новогоднюю елку, если вы в этом году установили у себя дома натуральное дерево.

Основатель Gardening Express рассказал Еxpress.co.uk, что можно сделать с настоящей рождественской елкой вместо того, чтобы просто выбросить ее. Как оказалось, дерево можно будет переработать для садоводства, поддержки дикой природы или ремесленных проектов.

Сделайте мульчу

Сосновую древесину и хвою можно превратить в мульчу. Чтобы сделать мульчу, дайте дереву просохнуть, а затем переработайте в измельчителе. Мульча помогает в холодное время года сохранить теплолюбивые растения, а в летние месяцы удерживает влагу на грядках и не дает прорастать сорнякам.

Создайте приют для диких животных

Вы можете поддержать дикую природу, оставив дерево зимовать в саду. Это обеспечит приют маленьким животным и птицам, где они смогут укрыться в суровых погодных условиях. Вы также можете повесить на ветки корм для птиц, кусочки фруктов или лепешки из семян.

Используйте ветки в качестве изоляции

Сосновые ветки можно использовать для защиты нежных растений от мороза. Срежьте с дерева большие ветки, а затем положите их на почву, чтобы обеспечить изоляцию и ограничить оттаивание и замерзание почвы.

Сделайте ароматные саше

Иголки рождественских елок обладают великолепным ароматом, что делает их отличным дополнением к ароматным саше. Просто положите иголки в небольшие мешочки и завяжите ленту вокруг верхней части, прежде чем положить их в шкаф или ящик для свежего аромата.

Используйте ветки в качестве опор для растений

Рекомендуется очистить ветки от хвои и использовать их для поддержки нежных и молодых растений во время зимних ветров и морозов. Чтобы не повредить корни, вбивайте колья на расстоянии двух-трех дюймов от стебля растения. Имейте в виду, что колышек следует устанавливать под углом, чтобы обеспечить растению большую защиту от ветра.

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