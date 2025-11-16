ТСН в социальных сетях

Когда пришло время для последнего покоса газона: действенные советы

Осень приносит не только золотые листья и прохладные утра, но и время прощания с газоном до весны. Но когда же стоит сделать последний покос, чтобы не повредить траву и подготовить ее к зимнему покою, попробуем разобраться.

Когда пришло время для последнего покоса газона: действенные советы / © Associated Press

На самом деле определить момент для последнего покоса помогают несколько простых признаков: медленный рост, изменение цвета травы, падение листьев и стабильно прохладная погода, об этом рассказало издание Real Simple. Если быть внимательными к этим сигналам и нескольким советам, можно подготовить газон к зиме, защитить его от болезней и обеспечить быстрый и здоровый старт весной.

Признаки, что пора прекращать кошение

  • Медленный рост и пожелтевшая трава. К концу октября — началу ноября большинство газонов начинает расти медленнее. Изменения цвета, особенно появление коричневых участков, сигнализируют, что трава готовится к спячке.

  • Немного выше чем рекомендовано лезвия. Если трава уже почти не растет, а лезвия остаются чуть выше обычного уровня, самое время для последнего покоса. Поднятое лезвие на 0,6-1,3 см выше, помогает блокировать зимние сорняки.

  • Снятые с деревьев листья. Лучше косить до тех пор, пока все листья не упадут. Даже после остановки роста газона регулярное скашивание помогает убирать листья, которые иначе могут создать мертвую прослойку и способствовать развитию болезней.

  • Дневная температура ниже 10-12°C. Если в течение недели температура днем стабильно не поднимается выше этого уровня, ваша трава готова к зимнему покою, а косилку можно готовить к зимнему хранению.

Советы для последнего покоса

  • Мульчируйте, затем собирайте листья. Ранние осенние листья можно оставлять на газоне, но до конца ноября их лучше собрать. Слишком толстый слой задерживает влагу и вредит траве.

  • Примените зимнюю подкормку. После последнего покоса можно подкормить газон специальным удобрением, которое работает в течение морозов и помогает траве быстрее восстановиться весной. Оптимальное время — обычно до конца ноября.

Последний покос газона — это не просто ритуал. Он помогает вашей траве выжить в зимний период и быть здоровой и густой весной.

