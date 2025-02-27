Когда садить огород: как выбрать лучшее время, чтобы получить богатый урожай

Чтобы получить хороший урожай, нужно выбрать идеальное время для посадки, учитывая ваш климат и набор культур, которые вы хотите выращивать.

Когда зима подходит к концу, главное, что волнует огородника, – это рассада. Когда начинать сеять и что в этом году выращивать?

Советы, приведенные GardeningKnowHow, дадут приблизительный ориентир относительно того, когда вы сможете приступить к садоводству в зависимости от вашего местоположения.

Что сажать

Одно из первоочередных соображений, когда вы определите, когда начать свой сад, является то, что вы и ваша семья хотите есть. Вам нравится салат? Тогда попробуйте вырастить салат, помидоры, перец и морковь.

Возможно, вы слышали, что брокколи легко вырастить, но едят ли ее ваши дети? Они любят пиццу? Тогда попробуйте вырастить помидоры, лук, базилик и другие овощи, которые они любят как начинку.

Можно попробовать и другой подход — вырастите то, что вы никогда раньше не выращивали, но было бы интересно попробовать.

Когда вы определитесь, что вы хотите выращивать (и есть), подумайте, есть ли у вас место для этого. К примеру, некоторым виноградным растениям, таким как огурцы, нужно либо много земли, чтобы ползать по ней, либо решетка, по которой они могут подниматься вверх.

Корнеплоды, такие как морковь и картофель, нуждаются в более глубокой почве, поэтому предпочтут традиционную грядку, а не контейнер для внутреннего дворика.

Однако меньшие культуры, такие как перец, фасоль и редис, процветают в контейнерах.

Определите свою климатическую зону

Какие овощи вы будете выращивать и когда вы их будете сажать, зависит от наличия надлежащего климата для выбранных культур.

Некоторые культуры, такие как помидоры и перец, предпочитают продолжительное теплое лето. Капуста, шпинат и салат лучше растут при более низких температурах.

Знание вашей зоны поможет вам определить, какие растения лучше всего подходят для вашей местности и когда вы можете ожидать их процветания.

Просмотрите свою зону выращивания ниже, чтобы узнать больше о том, какие овощи выращивать и когда начинать высаживать семена.

Рассада / Фото: Credits

Узнайте дату своего последнего мороза

То, когда вы можете посадить овощные культуры, которые соответствуют вашей зоне, также зависит от даты последних заморозков в вашей местности. Это средняя весенняя дата, когда возможен легкий заморозок. Иней, то есть образование тонкого слоя льда, может сильно повредить и убить чувствительные растения. Чтобы предотвратить потерю урожая, хорошо сажать сад после этой даты.

В холодном климате дата последнего мороза будет до июня, а в теплом климате морозов может не быть вообще.

Надо понимать, что даты последних заморозков никогда не гарантируются. Вы можете посадить свой огород после указанной даты последнего замораживания и почувствовать мороз на следующую ночь. Поэтому всегда следите за прогнозом погоды. Если вы посадили зерновые культуры и ожидаются заморозки, можно принять некоторые меры, чтобы защитить растения от замерзания, например, накрыть нежные растения тяжелой простыней или легким одеялом.

Сеять в землю или на рассаду

Выращивание овощей из семян является экономически эффективным способом выращивания нескольких растений одного сорта. Следует ли высеять семена прямо в землю на открытом воздухе или попытаться начать семена в помещении в заполненные землей поддоны под освещением? Этот ответ зависит от вашего климата.

Для тех, кто живет в теплых зонах с более длинными вегетационными периодами, посев семена таких теплолюбивых культур, как, например, баклажаны, действительно возможен непосредственно в землю. Вы также можете прямо высевать семена быстрорастущих овощей, таких как фасоль, горох и листовая зелень.

Для тех, кто живет в более прохладных зонах с меньшим количеством теплых дней, семена теплых погодных культур лучше высевать в помещении. Когда именно начинать сеять семена в помещении, зависит от даты последнего мороза. На пакете с семенами часто указывается как такая информация, как «сеять в помещении за 10 недель до последних заморозков». Если вы пропустите эту идеальную неделю для посева, это нормально. Посев на неделю-две (или даже три) позже будет нормальным.

Садоводы с более прохладным климатом могут высеять семена некоторых культур непосредственно на грядке за или даже за неделю или две до последних заморозков. Часто это посевы быстрорастущих овощей, таких как морковь и редис, или хорошо растущие в прохладную погоду.

Свекла / Фото: Credits

Никогда не рано – не поздно ли

Все зависит от вашего климата и того, что вы растите, как упоминалось выше. В более холодных регионах вы можете сеять семена в помещении, начиная с конца февраля или марта.

Люди, живущие в тёплых зонах, могут начать посев семян на рассаду уже в январе. И в зависимости от того, что вы выращиваете, вы даже можете посеять эти семена прямо в саду.

Если у вас была напряженная поздняя зима или ранняя весна, вы можете спросить себя, не поздно ли садить сад. Ответ – нет. Начало посева в помещении или на улице все еще возможно – и у вас есть больше времени, чем вы думаете получить растения в саду. Вы все еще можете иметь продуктивный сад до осени, в зависимости от вашего климата. Высаживайте осенние культуры за 10-12 недель до первых заморозков осенью. "Прохладные" овощи, такие как брокколи, листовая капуста и капуста, идеально подходят для этого времени года, и они даже становятся немного слаще в холодную погоду.

Ранней зимой или поздним летом, в помещении или на улице, для создания огорода нужно только две вещи, чтобы получить преимущества, – желание выращивать и немного семян для посадки.

Читайте также: