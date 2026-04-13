Когда сеять кукурузу, чтобы избежать ее перемерзания и собрать щедрый урожай

Когда сеять кукурузу

Реклама

Кукуруза любит тепло и не терпит холодных ночей. Как отметило издание Martha Stewart, идеально сеять семена в весенний период, примерно через две-три недели после последних заморозков в вашем регионе. Молодые сеянцы очень чувствительны, поэтому даже легкий ночной мороз может их потерять.

Важно, чтобы почва прогрелась как минимум до +16°C. Если посадить раньше, семена могут просто загнить в холодной и влажной земле, а прорастание будет медленным и неравномерным.

Эксперты по садоводству советуют учитывать вашу климатическую зону. Чтобы убедиться, что почва готова к посеву, полезно использовать почвенный термометр. А еще обратите внимание на признаки весны, а именно распускание листьев деревьев, активного роста травы, а ночная температура не опускается ниже +10 °C.

Реклама

Если посадить кукурузу слишком рано или поздно

Слишком рано : холод может уничтожить сеянцы, семена погибнут или прорастание будет неравномерным, а это усложнит дальнейшее опыление.

Слишком поздно: растения не успеют полностью созреть, урожайность снизится, а серединки початков могут остаться неполными из-за жары во время цветения.

Советы

Сейте большими блоками. Кукуруза нуждается в пространстве для опыления. Один-два ряда не дадут достаточно початков. Лучше посадить несколько рядов в небольшом промежутке времени, чтобы собирать постепенный урожай. Компост и органика. Кукуруза очень «любит» питательную почву и много воды. Добавьте компост и органические удобрения перед посевом, чтобы растения росли быстро, были сильными и выносливыми. Солнечное место. Кукуруза требует не менее 8-10 часов прямого солнечного света в день. Не сажайте рядом с высокими деревьями или в тени, иначе растения будут слабыми, а початки мелкими.

Кукуруза — отличный вариант для домашнего сада, но только при правильном подходе. Сейте ее в теплую почву после последних заморозков, выбирайте солнечное место, используйте компост и сажайте в блоки для оптимального опыления. Тогда летние обеды будут украшены сочными, сладкими початками, собранными собственноручно.