Когда следует мульчировать осенью: как все сделать правильно и каким растениям это может навредить

мульча / © Credits

Многие люди мульчируют свои грядки весной, чтобы предотвратить рост сорняков, сохранить влагу и сделать свой ландшафт ярким. Мульчирование — одна из самых полезных садовых задач, но можно ли мульчировать осенью?

На этот вопрос отвечает GardeningKnowHow.

Хотя мульчировать можно круглый год, мульчирование осенью имеет дополнительные преимущества, но и некоторые недостатки для определенных растений.

Преимущества мульчирования осенью

Для мульчирования осенью можно использовать разнообразные органические материалы, такие как древесная щепа, хвоя, кора, солома или, возможно, самый дешевый и самый распространенный (если в вашем ландшафте есть деревья) — измельченные листья. Большинство людей все равно сгребают опавшие листья, так почему бы не использовать их в зимние месяцы?

Как мульчирование полезно для вашего сада? В теплую погоду мульчирование ландшафта помогает удерживать влагу в почве и защищает корни от жары. Оно помогает контролировать сорняки и уменьшает частоту возникновения почвенных заболеваний.

Осенью хороший слой мульчи толщиной 5-8 см действует как уютное одеяло, защищая корни растений от экстремальных перепадов температуры в почве.

Этот слой мульчи также разлагается с повышением температуры, добавляя органические вещества и много микробов, эффективно и недорого обогащая почву питательными веществами.

Осенняя мульча также подавляет рост семян сорняков, уменьшая их количество весной.

Проблемы с мульчированием осенью

У каждого плюса, кажется, есть свой минус, и это касается осеннего мульчирования. В основном, осеннее мульчирование — это положительный процесс, но он может иметь некоторые негативные последствия.

Так же, как осенняя мульча может подавлять рост семян сорняков, она также может подавлять рост семян самосева многолетних растений. Мульча, уложенная осенью, может задерживать влагу и вызывать грибковые заболевания, хотя это чаще случается с тяжелой мульчей, такой как древесная щепа. В идеале, перед укладкой мульчи следует пропалывать участок, который нужно мульчировать, осенью. Но это может быть сложнее, чем некоторые люди хотят.

Избегайте вулканического мульчирования. Это когда вы насыпаете мульчу вокруг ствола дерева в виде своеобразного «вулкана». Это постоянно поддерживает влажность ствола, что увеличивает частоту грибковых заболеваний и наличие некоторых видов насекомых, таких как муравьи-плотники. Обязательно держите мульчу подальше от стволов деревьев и древесных растений и не укладывайте ее на высоту более 10 см.

Наконец, в зависимости от мульчи, которую вы выберете, вам может потребоваться удалить или заменить мульчу весной, когда температура повысится, а растения начнут прорастать.

Когда следует мульчировать осенью

Итак, вы решили попробовать осеннее мульчирование, но когда именно следует мульчировать? Опять же, мульчировать можно в любое время года, но осенью планируйте мульчировать сразу после того, как растения перейдут в состояние покоя или вскоре после него.

Если вы внесете мульчу слишком рано, вы рискуете отсрочить переход растений в состояние покоя, что, в свою очередь, увеличивает риск травм от холода. Слишком раннее внесение мульчи также может способствовать размножению грызунов, поскольку они ищут зимний дом. Обязательно подождите, пока растения перейдут в состояние покоя, прежде чем мульчировать.

Советы по осеннему мульчированию

Вы можете использовать почти любой органический мульчирующий материал для мульчирования осенью, но более легкая органика работает лучше всего. Более тяжелая мульча, такая как древесная щепа или сосновая солома, превращается в плотные кучи без аэрации, что может привести к грибковым заболеваниям. К тому же, они не разлагаются так хорошо, как, скажем, листовая мульча.

Если вы используете листья, сначала измельчите их газонокосилкой. Таким образом, они разложатся быстрее.

Вы также можете использовать солому как мульчу. Используйте ее для овощей и клубники, но убедитесь, что она без сорняков. Компостируйте ее в течение года, чтобы уничтожить любые семена сорняков.

Мульча из коры, такая как пихта, измельченный кедр, секвойя или щепа красного дерева, подойдет, и все они имеют более декоративный вид. Сосновые иглы обеспечивают превосходную изоляцию, но они не быстро разлагаются, поэтому их нужно удалять в конце зимы. Скошенную траву можно использовать как мульчу, но она быстрее слипается и не имеет аэрации, что может способствовать развитию грибковых заболеваний. Вы также можете использовать неорганическую мульчу, такую как резина, гравий, камень или ландшафтная ткань. Однако они не разлагаются, что в зависимости от ваших потребностей

Какие растения не следует мульчировать

Большинству растений полезно мульчирование осенью, однако те, что полагаются на самосев и нуждаются в свете для прорастания, не следует мульчировать. Это касается и полевых цветов.

Суккуленты, альпийские растения и некоторые травянистые многолетние растения, такие как гейхеры и морозники, не следует мульчировать осенью.

Средиземноморские травы, такие как орегано, тимьян и шалфей, не следует мульчировать. Они хорошо растут в сухой почве, и мульчирование вокруг них сделает их слишком влажными.

Декоративные травы и травоподобные растения, такие как лилейники, ирисы и лириопы, также плохо реагируют на мульчирование осенью.

Для этих растений мульчирование может либо задерживать влагу, что приводит к корневой гнили и другим грибковым заболеваниям, препятствовать фотосинтезу, задушивать корни или предотвращать прорастание семян.

Нужно ли снимать старую мульчу перед нанесением новой

Это зависит от типа мульчи, которую вы положили. Если мульча, которую вы используете, неорганическая или нелегко разлагается, то да, удалите ее перед нанесением новой мульчи. Примерами этого являются хвоя, которая долго разлагается, или скошенная трава, которая обычно образует влажные, безвоздушные коврики.