Когда убирать зимнюю мульчу — полезные советы
Мульчирование зимой защищает корни растений, но ее уборка весной требует внимания. От правильного времени и техники зависит, насколько «счастливо проснется» ваш сад.
Мульча — не просто декоративный слой на почве, он выполняет важную функцию, а именно, утепляет корни, сохраняет влагу и оберегает растения от морозов. С наступлением весны возникает вопрос, когда снимать зимнюю мульчу, чтобы не навредить растениям и издание Martha Stewart рассказало, что календарь здесь не главный, а ключевые показатели — температура и сигналы самой природы.
Когда и как применять зимнюю мульчу
Лучшее время для мульчирования — после первых двух-трех ночных заморозков, но еще до наступления глубоких зимних холодов.
Используйте натуральную мульчу, например, кору или древесные чипсы, а не окрашенные материалы.
Наносите слой 5-10 см равномерно по всему саду.
Следите за местной температурой, чтобы почва глубоко не замерзла.
Мульча обеспечивает растениям тепло, но его раннее применение может задержать зимний покой растений и повысить риск болезней.
Когда снимать зимнюю мульчу
Весенняя уборка — искусство наблюдения, обращайте внимание на то, что:
Постоянство дневной температуры, около 10°C
Ночную температуру, выше 0 °C
Природные сигналы тоже важны:
ростки многолетников и нарциссов
почки на деревьях и кустах
активность дождевых червей
Если мульчу убрать слишком рано, молодые листочки рискуют подмерзнуть.
Как правильно снимать мульчу
Стоит делать это постепенно, в течение 2-3 недель:
Первая неделя — отодвинуть мульчу от корневых шеек деревьев и стеблей кустов, оставить ее между растениями.
Следующие две недели — уменьшать слой до тонкого, около 2,5-5 см, чтобы продолжить контроль сорняков и влаги.
Порядок работы:
Деревья первыми: корни активизируются раньше, кроме того, это большой инвестиционный объект сада.
Кусты следующими: многие кусты раскрывают листья раньше многолетников, а после уборки можно провести санитарную обрезку.
Многолетники последними: оставляем их до появления первых ростков.
Распространенные ошибки
Слишком рано: растения не успеют войти в покой, почва не остынет, а грызуны найдут убежище.
Слишком тонкий слой: корни не защищены от холодов.
Слишком толстый слой после весны: может задерживать влагу, вызывать гниение корневой шейки, задерживать появление новых листьев и провоцировать грибковые болезни.
Оптимальная толщина: 5-10 см зимой, постепенно уменьшить до 2,5-5 см весной.
Весна — самое ответственное время для сада. Правильное мульчирование и его своевременная уборка обеспечивают здоровый старт для деревьев, кустов и многолетников.
Главное надо наблюдать за погодой и растениями, а не за календарем. Постепенная уборка мульчи не только защитит ваши растения, но и подготовит сад к буйному весеннему цветению и здоровому росту.