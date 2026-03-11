Когда убирать зимнюю мульчу / © Associated Press

Реклама

Мульча — не просто декоративный слой на почве, он выполняет важную функцию, а именно, утепляет корни, сохраняет влагу и оберегает растения от морозов. С наступлением весны возникает вопрос, когда снимать зимнюю мульчу, чтобы не навредить растениям и издание Martha Stewart рассказало, что календарь здесь не главный, а ключевые показатели — температура и сигналы самой природы.

Когда и как применять зимнюю мульчу

Лучшее время для мульчирования — после первых двух-трех ночных заморозков, но еще до наступления глубоких зимних холодов.

Используйте натуральную мульчу, например, кору или древесные чипсы, а не окрашенные материалы.

Наносите слой 5-10 см равномерно по всему саду.

Следите за местной температурой, чтобы почва глубоко не замерзла.

Мульча обеспечивает растениям тепло, но его раннее применение может задержать зимний покой растений и повысить риск болезней.

Реклама

Когда снимать зимнюю мульчу

Весенняя уборка — искусство наблюдения, обращайте внимание на то, что:

Постоянство дневной температуры, около 10°C

Ночную температуру, выше 0 °C

Природные сигналы тоже важны:

ростки многолетников и нарциссов

почки на деревьях и кустах

активность дождевых червей

Если мульчу убрать слишком рано, молодые листочки рискуют подмерзнуть.

Как правильно снимать мульчу

Стоит делать это постепенно, в течение 2-3 недель:

Реклама

Первая неделя — отодвинуть мульчу от корневых шеек деревьев и стеблей кустов, оставить ее между растениями. Следующие две недели — уменьшать слой до тонкого, около 2,5-5 см, чтобы продолжить контроль сорняков и влаги.

Порядок работы:

Деревья первыми: корни активизируются раньше, кроме того, это большой инвестиционный объект сада.

Кусты следующими: многие кусты раскрывают листья раньше многолетников, а после уборки можно провести санитарную обрезку.

Многолетники последними: оставляем их до появления первых ростков.

Распространенные ошибки

Слишком рано: растения не успеют войти в покой, почва не остынет, а грызуны найдут убежище.

Слишком тонкий слой: корни не защищены от холодов.

Слишком толстый слой после весны: может задерживать влагу, вызывать гниение корневой шейки, задерживать появление новых листьев и провоцировать грибковые болезни.

Оптимальная толщина: 5-10 см зимой, постепенно уменьшить до 2,5-5 см весной.

Весна — самое ответственное время для сада. Правильное мульчирование и его своевременная уборка обеспечивают здоровый старт для деревьев, кустов и многолетников.

Главное надо наблюдать за погодой и растениями, а не за календарем. Постепенная уборка мульчи не только защитит ваши растения, но и подготовит сад к буйному весеннему цветению и здоровому росту.