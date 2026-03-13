Когда впервые косить газон после зимы / © Associated Press

После холодных месяцев газон постепенно оживает, появляется новая трава, тает снег, а солнце начинает прогревать почву. В большинстве регионов трава начинает активно расти уже в марте или апреле. Именно в этот момент многие владельцы участков задумываются, не пора ли косить.

Издание Martha Stewart рассказало, что первое кошение после зимы — важный этап ухода за газоном, оно помогает убрать сухие листья и зимний мусор, открыть доступ к солнечному свету и стимулировать рост новой травы.

Когда косить газон после зимы

Травы холодного климата

Газоны с так называемыми травами прохладного сезона можно косить раньше. Обычно это происходит в середине марта, после полного таяния снега, когда трава начала активно расти. Эти виды травы быстро растут весной, поэтому слишком долгое ожидание может создать дополнительный стресс для газона.

Травы теплого климата

Если у вас газон с травами, которые активнее растут в теплое время года, спешить не стоит. Кошение лучше начинать, когда появилось 5-7 см нового роста, а трава равномерно растет по всему участку. Если косить слишком рано, можно случайно срезать молодые побеги и повредить газон.

Общее правило

Независимо от типа травы, стоит придерживаться нескольких базовых условий:

температура стабильно выше +4-5°C

трава полностью сухая

почва не слишком влажная

Кошение мокрой травы может привести к неровным срезам и повреждению газона.

Советы для первого кошения сезона

Наточите лезвия газонокосилки. Перед началом сезона стоит проверить состояние инструмента. Затупленные лезвия рвут траву вместо того, чтобы ее резать, могут повредить растения и делают газон менее здоровым. Поэтому лучше наточить или заменить ножи перед первым кошением.

Косите только сухую траву. Идеальное время для работы — послеобеденное время. В этот момент трава уже сухая, а срезанная масса легче распределяется по газону. Если же приходится косить мокрую траву, то после работы стоит разгрести комья скошенной травы, чтобы они не задушили растения под ними.

Не убирайте срезанную траву. Многие садоводы привыкли собирать траву после кошения, но эксперты советуют другое. Если трава сухая, ее можно оставить на газоне. Скошенные остатки работают как естественное удобрение, возвращают почве питательные вещества и помогают сохранять влагу.

Как часто косить газон весной

После первого кошения не стоит делать долгий перерыв. В весенний период газон часто косят примерно раз в неделю, но конкретная частота зависит от:

погодных условий

типа травы

желаемой высоты газона

Есть важное правило, которое советуют все специалисты, а именно, никогда не срезайте более чем одну треть высоты травы за один раз. Например, короткий газон косите, когда трава выросла до 7-9 см, а для более естественного вида, когда она достигает 11-13 см.

Уход за газоном после первого кошения

Чтобы газон оставался густым и зеленым, стоит обратить внимание на несколько деталей.

Меняйте направление кошения . Не косите всегда одинаково. Меняйте направление движения газонокосилки, чтобы избежать уплотнения почвы колесами и сохранить ровную структуру газона.

Правильный полив. Газон требует примерно 2,5 см воды в неделю. Это может быть дождь, полив из шланга или система автоматического полива.

Удобрения. Весной газону полезна легкая подкормка, однако избыток воды или удобрений может привести к появлению плотного слоя сухой травы, который мешает росту.

Правильный старт сезона — залог красивого газона в течение всего года. Первое кошение после зимы помогает траве получить больше света, стимулирует рост и делает газон более густым.

Главное — не спешить, дождаться теплой погоды, косить только сухую траву и не срезать слишком много за один раз. И тогда уже через несколько недель ваш газон станет настоящим зеленым украшением двора.