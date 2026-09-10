Когда зеленые помидоры уже не покраснеют: 7 способов спасти урожай

Помидоры / © ТСН

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Урожай помидоров в этом году был обильным. К сожалению, вегетационный период скоро закончится. Но если ваши помидорные кусты по-прежнему завалены зелеными помидорами, есть много способов использовать их, чтобы они не пропали зря.

Вы должны принять меры до наступления заморозков: если помидоры замерзнут хотя бы один раз, они превратятся в кашу и станут практически непригодными для употребления.

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Что нужно делать, рассказывает Good Housekeeping.

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Полезно знать, когда ожидаются первые заморозки в вашей зоне выращивания (узнайте дату первых заморозков). Это приблизительная дата, поэтому первые заморозки могут наступить за неделю или две до или после этой даты. Но это дает вам ориентировочные сроки, когда вам нужно внимательно следить за прогнозом погоды.

Запишите дату

Ведение садоводческого журнала поможет вам в планировании и выборе сортов помидоров в будущем. Если у вас в конце сезона много зелёных помидоров, обратите внимание, что этот сорт не идеально подходит для вашего климата. В следующий раз выберите сорт, который созревает быстрее.

Соберите помидоры, которые начали менять цвет

Соберите каждый плод, у которого есть хотя бы самый небольшой румянец. Затем положите их при комнатной температуре на столешницу (не на подоконник и ни в коем случае не в холодильник), чтобы они дозрели естественным путем. Они изменят цвет с зеленого на спелый за считаные дни или недели.

Заверните их в газету

Соберите все оставшиеся зеленые, твёрдые помидоры. Слегка заверните каждый в кусок газеты и поместите их в коробку в подвале или в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, где будет прохладно. Помидоры будут медленно дозревать в течение следующих нескольких недель или месяцев. Главная цель — держать их завернутыми в газету, чтобы они находились в полной темноте, а также это защищает их от колебаний влажности извне.

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Регулярно проверяйте хранящиеся помидоры

Выбрасывайте те, что стали мягкими или испортились. Помидоры будут храниться долго — это может быть две недели, а может быть и два месяца.

Приготовьте сальсу или заквасьте их

Из зеленых помидоров готовят сальсу, которую можно подавать со стейком, бургерами, картофелем или рисом.

Вы также можете заквасить помидоры. Заквашивание — это старинный способ сохранения продуктов на зиму.

Или приготовьте жареные зеленые помидоры

Чтобы добиться наилучшего вкуса, следует выбирать зеленые помидоры не с мягкими семечками или такими, которые легко режутся ножом, а с твердыми семечками, которые скользят по лезвию ножа при разрезании помидора.

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Компостируйте их

В крайнем случае добавьте зеленые помидоры в компостную кучу. Они содержат много влаги, и азот в них чрезвычайно быстро разложится в вашей компостной куче, обогатив её необходимым азотом. Это простой способ снова превратить их в пищу.

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