Комары продолжают свой сезон охоты: как защититься от укусов этим летом

Комары продолжают свой сезон охоты / © Associated Press

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У летних прогулок, пикников, вечеров на террасе или сне под открытым небом есть один небольшой минус — комары. Полностью избежать встречи с ними почти невозможно, ведь единственными местами на планете, где эти насекомые не встречается, считаются только Антарктида и Исландия, однако переезд туда вряд ли входит в ваши планы.

К счастью, есть простые способы сделать себя менее привлекательной «добычей» для комаров. Издание Cleveland Clinic рассказало, что правильная защита помогает не только избежать зудящих укусов, но и снизить риск возможных инфекций и заболеваний.

Репеллент

Самый эффективный способ защититься от комаров во время длительного пребывания на улице — использовать средства от насекомых. Безопасными и эффективными компонентами считаются DEET (диэтилтолуамид) и пикаридин.

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Именно ДЭЭТ остается одним из самых распространенных ингредиентов в репеллентах. Чем выше его концентрация, тем дольше длится защита, а различные формулы могут действовать примерно от полутора до десяти часов.

Важно правильно наносить средство:

используйте его только на открытых участках кожи

особое внимание уделите лодыжкам, стопам, шее, ушам, рукам и ногам

не распыляйте репеллент на лицо, сначала нанесите его на руки, а затем аккуратно распределите

если вы пользуетесь солнцезащитным кремом, сначала нанесите SPF, а уже потом репеллент

после потоотделения или купания защиту необходимо обновить

Когда вернётесь домой, смойте средство с кожи.

Одевайтесь так, чтобы комарам было сложнее вас кусать

Открытая кожа — главная мишень для комаров. Легкие рубашки с длинными рукавами и брюки создают физический барьер и значительно снижают риск укуса.

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Впрочем, полной гарантии нет: комары способны прокусить даже плотные ткани. Для максимальной защиты можно выбирать одежду, обработанную перметрином — синтетическим средством против насекомых. Его также можно наносить на вещи самостоятельно, но важно строго следовать инструкции. Никогда не используйте такие средства непосредственно на коже.

Учитывайте время активности комаров

Комары могут летать в течение всего дня, но наиболее активны они становятся с заката до рассвета. Именно в этот период следует быть особенно внимательными и пользоваться репеллентами, прикрывать тело одеждой и, если насекомых слишком много, на некоторое время уйти в помещение.

Уберите воду возле дома

Стоячая вода — идеальное место для размножения комаров. Даже небольшие ёмкости могут превратиться в настоящий «инкубатор». Регулярно проверяйте:

вазоны и ведра с водой

поилки для птиц

мусорные баки

водостоки

детские бассейны и игровые конструкции

Чем суше будет территория вокруг дома, тем меньше шансов, что комары обоснуются там.

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Не оставляйте пот на коже

Комаров привлекают вещества, которые наш организм выделяет при потоотделении, в частности молочная кислота. Именно поэтому после тренировки, работы в саду или активной прогулки следует вытереться, принять душ и сменить одежду. Влажная кожа после жары — настоящий магнит для насекомых.

Откажитесь от ярких ароматов

Парфюмы, ароматизированные лосьоны и средства с фруктовыми, цветочными или древесными нотами могут привлекать комаров. Если вы заметили, что вас часто кусают, в тёплое время года лучше отдать предпочтение нейтральным средствам без сильных ароматов.

Не впускайте комаров в дом

Окна и двери должны быть закрыты или оснащены цельными москитными сетками. Так вы сможете наслаждаться свежим воздухом и не превращать дом в место отдыха для нежелательных гостей.

Обеспечьте себе сон под открытым небом

Если вы любите спать на террасе, балконе или просто наслаждаться ночным воздухом, вам пригодится москитная сетка. Некоторые сетки уже обработаны инсектицидом, а это может значительно повысить их эффективность. Такие защитные сетки также можно использовать для детских колясок и переносок.

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Включите вентилятор

Комары — не самые ловкие «летчики». Воздушный поток создает для них сложные условия, поэтому обычный вентилятор может помочь отгонять их на некоторое расстояние. Это простой способ сделать летний вечер более комфортным без лишних средств.

Следите за мусором

Насекомые любят места, где есть доступ к отходам. Держите мусорные баки закрытыми, регулярно выносите мусор, а при необходимости используйте специальные средства для обработки контейнеров. Чистота вокруг дома — ещё один шаг к спокойному лету без нежелательных соседей.

Старайтесь не подвергаться укусам

Зуд и покраснение — далеко не единственные возможные последствия. Укусы могут вызывать аллергические реакции, привести к инфицированию или стать причиной передачи заболеваний. В разных частях мира комары могут переносить опасные инфекции, в том числе малярию, вирус Зика и вирус Западного Нила. Именно поэтому защита от насекомых — это не только вопрос комфорта, но и забота о здоровье.

Лето создано для прогулок, путешествий и вечеров под открытым небом, а не для борьбы с укусами. Несколько простых привычек помогут исключить комаров из ваших летних планов. Ведь лучшие воспоминания о тёплом сезоне должны быть связаны с солнцем, путешествиями и приятными моментами, а не с зудящими укусами.

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