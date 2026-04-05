"Комната тишины" / © Credits

Реклама

Мы живем в мире, где цифровые устройства повсюду: смартфоны, планшеты, телевизоры и «умные» дома. Постоянный поток информации истощает, перегружает нервную систему и не оставляет пространства для отдыха.

Именно поэтому все больше людей создают дома «комнаты тишины» — места, полностью свободные от экранов, об этом рассказало издание Real Simple. Это своеобразный «откат маятника» в сторону простоты, возможность замедлиться, почувствовать реальность и даже позволить себе немного скуки, ведь именно в такие моменты рождаются лучшие идеи.

Сделайте домашнюю библиотеку

Начните с главного — уберите все экраны. Стоит вдохновляться классическими интерьерами, когда стена, заставленная книгами, в комнате есть удобное кресло и лампа для чтения.

Реклама

Это пространство, куда хочется ежедневно возвращаться. Сегодня мы часто заменяем чтение бесконечным листанием новостных лент и именно такая «мини-библиотека» помогает вернуть эту привычку.

Больше текстур и винтажа

В цифровом мире мы теряем тактильность и именно ее нужно вернуть. Стоит выбирать натуральные материалы, добавлять винтажные вещи и использовать «несовершенные» предметы с историей.

Винил, рукописные заметки, старые таблички — все это создает живое, «неидеальное», но чрезвычайно теплое пространство.

Мягкий многоуровневый свет

Яркое верхнее освещение — враг отдыха. Вместо него лучше выбрать настольные лампы, бра и локальные источники света. Мягкое, рассеянное освещение создает ощущение уюта и помогает избежать сенсорной перегрузки.

Реклама

Успокаивающая палитра

Цвет имеет значение, поэтому выбирайте кремовые и бежевые оттенки, светло-голубой, терракоту, глубокий зеленый или теплые коричневые. Такие цвета «заземляют», помогают расслабиться и создают ощущение стабильности.

Эффект «скрытой комнаты»

Интересная дизайнерская хитрость — скрытая дверь. Это создает ощущение отделения от остального дома, будто вы физически «выходите» из цифрового мира. Если это невозможно сделать, подойдет даже плотная штора.

Зона для гаджетов

Чтобы действительно «отключиться», нужен определенный ритуал. Поставьте корзину или коробку у входа в комнату, там вы будете оставлять телефон, планшет или ноутбук. Это простой, но очень эффективный способ дисциплины.

Пространство для хобби

«Комната тишины» — не про «ничего не делать», а про другое «делать». Там могут быть настольные игры, блокноты и дневники, карандаши, краски и музыкальные инструменты. Когда мозг отдыхает от экранов, появляется больше энергии для творчества.

Реклама

Идеальные места для сидения

Комфорт — основа всего. Выбирайте глубокие кресла, мягкие диваны и дополнительные стулья или пуфы. Это должно быть место, в котором хочется надолго остаться с книгой, мыслями или просто тишиной.

«Комната тишины» — это не просто тренд интерьера, а ответ на перегрузку, в котором мы ежедневно живем, пространство в котором не нужно спешить, не нужно отвечать на сообщения и быть «продуктивным».