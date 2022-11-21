Сколько воды нужно комнатным цветам: советы по уходу

Комнатным растениям нужна вода, но слишком большое количество воды может их убить.

Как понять, кода растению нужна вода, а когда воды ему слишком много? Эксперт рассказал Еxpress.co.uk о признаках того, что ваши растения нуждаются в поливе или, наоборот, страдают от избытка влаги.

Поскольку все растения имеют разные требования, может быть трудно понять, как часто поливать каждое из них, а это означает, что многие вазоны будут страдают от чрезмерного полива.

Баланс воды и света

Считается, что избыточный полив - убийца номер один для комнатных растений, но вода сама по себе не является виновником гибели ваших растений. Огромное значение также имеет то, какое количество света получает ваш цветок. Именно баланс влаги и света, если он подобран правильно, гарантирует процветание вашим комнатным растениям.

Освещение в квартирах всегда недостаточно для растений, даже в самых светлых комнатах значительно темнее, чем на улице.

По словам эксперта, чем дальше растение от окна, тем меньше шансов, что оно останется здоровым. Мало того, тем больше у него вероятность заболеть или подвергнуться нападению вредителей.

Растение, которое получает правильное количество света и воды, будет расти, в то время как при слабом освещении могут возникнуть трудности.

Какие же главные признаки того, что ваше растение страдает от избытка или недостатка влаги.

Цвет листьев

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Главный признак того, что ваше растение получает слишком много воды, — это если листья желтеют по всему растению, а не только в нижней части.

Коричневые листья — главный признак того, что ваши растения не получают достаточно воды.

Недостаток воды часто приводит к тому, что листья скручиваются, а затем становятся морщинистыми и опадают. Как правило, от недостатка воды в первую очередь страдают нижние листья.

Если вы заметили, что листья вашего растения желтеют, а почва влажная, велика вероятность того, что растение страдает от корневой гнили. Это когда растению не дают достаточно света, в результате чего вода надолго остается в почве. По словам эксперта, это лишает корни кислорода и создает накопление бактерий, которые вызывают гниение корней.

Как протестировать почву

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Чтобы понять, нуждается ли растение в поливе, нужно вонзить палец в почву как можно глубже, нащупывая влагу. Если вы чувствуете влагу, лучше не поливать растение.

Владельцы комнатных растений также могут взять палочку для суши и воткнуть ее глубоко в почву, оставив на несколько минут, прежде чем вытащить. Если палочка выходит чистой, почва сухая.

Вес растения до и после полива

Иногда определить, нуждается ли растение в поливе, можно просто взяв в руки горшок. Слишком легкий, легче обычного - горшок, скорее всего, нуждается в поливе.

Влажный горшок будет весить больше, вы сможете это легко определить, взвешивая горшок до и после полива.

Если растение выглядит несчастным

Если ваше растение плохо выглядит, попробуйте переместить его ближе к свету, чтобы посмотреть, поможет ли это. Если это не помогает, выньте его из горшка и посмотрите на корни, если они коричневые и мягкие, отрежьте их ножницами.

Тщательно промойте корни перед пересадкой в ​​свежую почву. Не поливайте сразу, оставьте его по крайней мере на два-три дня, прежде чем полить. Поставьте растение на светлый подоконник и надейтесь на лучшее.

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