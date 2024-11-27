Комнатные цветы в бутылках: как выращивать растения в воде и какие для этого подходят больше

Питательные вещества для растений обычно поступают из хорошей почвы, но можно попробовать выращивать их в воде.

Выращивание растений в воде, будь то комнатные растения, уличные растения или комнатный травяной сад, — интересное занятие для начинающих садоводов, людей с ограниченным пространством и тех, у кого проблемы с поливом растений. Этот метод выращивания растений не только не требует особого ухода, но и устойчив к болезням и вредителям.

Выращивание растений в воде без почвы чаще всего используется как способ размножения растений с помощью черенков. Но есть растения, которые могут расти только в воде. Выращивание комнатных растений в воде также известно как гидропонное земледелие, хотя при коммерческом выращивании таким способом фермеры используют более специфический коктейль из воды и жидкого питания вместо почвы.

О том, как выращивать растения в воде, рассказывает Gardening Know How.

Выращивание растений в воде без почвы

Почва обеспечивает растениям дренаж, аэрацию, удержание влаги, поддержку и питание, так как же растение может расти только в воде? Обычно растениям нужно больше, чем может дать вода, но вода отлично подходит для размножения многих видов растений.

Многие сорта растений можно укоренять в воде, но у некоторых корни со временем становятся мочковатыми, а появляющаяся зеленая листва бледнеет и становится тонкой. Это признаки того, что растению нужно больше. Другими словами, пришло время посадить рассаду в почву.

Выращивание комнатных растений в воде может быть более медленным методом, чем посадка в почву, но ваш водный сад в помещении будет оставаться пышным в течение длительного периода времени.

Как размножать растения в воде

Выращивание растений в воде часто является методом размножения с помощью черенков, которые могут развивать корни, находясь под водой. Чтобы вырастить новые растения из существующих растений, отрежьте стебель длиной 3–4 дюйма (8–10 см) от родительского растения. Когда вы делаете срез, обязательно оставьте хотя бы один узел в точке, где лист выходит из стебля, и несколько листьев на конце. Поместите черенок в чистую емкость, наполненную свежей водопроводной водой. Убедитесь, что листья не погружены в воду.

Поместите черенки в место с ярким, но не прямым солнечным светом и вдали от сквозняков при комнатной температуре около 21 C.

Меняйте воду не реже двух раз в неделю, чтобы она была чистой и насыщенной кислородом. Корни обычно появляются в течение 3-4 недель. Когда корни достигнут длины в 2,5 или 5 см, выньте черенок из воды и посадите его в хорошо дренируемый посадочный субстрат.

Растения, выращенные в воде и в почве

Существует много растений, которые можно выращивать в воде, если их потребности удовлетворяются. Растениям нужен свет, а также питательные вещества, поддержка, постоянная температура, вода и кислород, все это можно обеспечить при выращивании их в воде.

Контейнер для воды обеспечивает поддержку, питательные вещества можно получать через жидкое удобрение, а вода не только орошает растущее растение, но и обеспечивает необходимыми минералами и кислородом. Еще одним плюсом для растений, выращиваемых в помещении, является то, что они получают более постоянную температуру.

Вы можете выращивать растения в воде, используя черенки, как описано выше, или используя растение, которое уже укоренилось в почве. Если вы используете растение с почвенными корнями, обязательно смойте всю грязь с корней перед погружением.

Комнатные цветы в бутылках: / Фото: Credits

Как выбрать сосуд для растения

Вы можете использовать практически любой тип контейнера, от вазы до стеклянной банки или старого контейнера из-под йогурта. Но прозрачное или цветное стекло выглядит красивее и позволяет вам следить за корневой системой, а также за чистотой воды.

Рассмотрите возможность извлечения растения, если горлышко вашего контейнера маленькое, и вам придется разбить вазу или бутылку, чтобы достать растение. Подойдет практически любой тип водонепроницаемого сосуда, за исключением тех, что сделаны из меди, латуни или свинца. Металлы могут коррозировать при реакции с удобрениями и могут повредить растения.

Как начать

Выбрав подходящий контейнер, заполните его на три четверти флористической пеной (лучший вариант), раскрошенным пенопластом, гравием, жемчужной крошкой, галькой, песком, шариками, бусинами или любым подобным материалом. Добавьте щепотку порошкообразного или небольшого кусочка древесного угля, чтобы вода оставалась чистой и пахла чистотой.

Сколько нужно света

Количество света, получаемого растением, повлияет на качество воды. Постарайтесь выбрать растения, которые хорошо растут в помещениях с низкой освещенностью и держите их на ярком непрямом свете. Если вашему растению нужно прямое солнце, велика вероятность, что вода станет мутной из-за бактерий, которые также размножаются на солнце.

Водоросли и удобрения

Темный или непрозрачный контейнер поможет предотвратить образование водорослей. Однако для растения это не имеет значения, поскольку для фотосинтеза оно использует листья, а не корни. Если у вас появились водоросли, удалите растение, тщательно очистите контейнер и замените воду и растение.

Меняйте воду каждые 2-4 недели и удобряйте растение каждые 4-6 недель. Вы можете использовать жидкое удобрение или удобрение, разработанное для гидропонных растений.

Какую воду использовать

Дождевая вода — отличный вариант для выращивания растений. Бутилированная вода подойдет, если в ней не слишком мало минералов. Большинство типов воды подходят для выращивания растений, но есть некоторые исключения.

Колодезная вода не всегда хорошего качества. Вода обратного осмоса также не является хорошим выбором. Она лишена питательных веществ, необходимых вашему растению, и только уморит его.

Водопроводная вода подойдет хорошо, но, если в ней много хлора или хлорамина, ее следует оставить при комнатной температуре на 24 часа перед использованием. Это позволит химикатам естественным образом рассеяться, или вы можете приобрести дехлоринатор.

Подходящие растения для выращивания в воде

Вот список некоторых хороших вариантов растений, которые можно выращивать в воде:

Стрелолист

Бегония

Китайская вечнозеленая (Aglaonemas)

Колеус

Диффенбахия

Английский плющ

Герань

Филодендрон

Счастливый бамбук

Мини-монстера (Rhaphidophora Tetrasperma)

Лилия мира

Потос

Молитвенное растение

Растение-паук

Лиана батата

Восковое растение (Хойя)

Отличная идея поэкспериментировать с этими растениями. Висячие или стелющиеся растения, такие как лианы, часто легче всего укоренить в водной среде, но можно использовать и укорененные растения.

Читайте также: