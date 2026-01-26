Комнатные растения, которые приносят удачу и могут помочь вам начать год с чистого листа

Счастливый бамбук / © Associated Press

Реклама

Идея того, что растения могут влиять на настроение и самочувствие, имеет вполне реальное основание. Издание Real Simple рассказало, что зелень в доме снижает уровень стресса, улучшает концентрацию и создает ощущение стабильности. А когда к этому добавляется культурный символизм, как в фэншуй или восточных традициях, комнатные растения становятся еще и личными талисманами. Они не обещают мгновенных чудес, но помогают задать правильный настрой.

Стоит обратить внимание на пять видов, которые считают «растениями удачи» и которые легко вписать в современный интерьер.

Денежное дерево (Крассула)

Символ: финансовое благополучие и положительная энергия

Реклама

Когда-то нам говорили, что деньги на деревьях не растут. Но денежное дерево — исключение хотя бы на символическом уровне. Это растение считают классическим талисманом достатка, особенно в начале нового года.

Как ухаживать:

яркий, но рассеянный свет

полив, когда верхний слой почвы подсох

хорошо дренированная почва

периодически поворачивайте горшок, чтобы крона росла равномерно

Если стволы сплетены, их следует аккуратно переплетать и в дальнейшем, пока они остаются гибкими.

Пилея

Символ: достаток и добрые пожелания

Реклама

Пилею часто называют «китайским денежным растением» — из-за округлых листьев, похожих на монеты. Во многих культурах подарить пилею означает пожелать человеку финансового успеха.

Как ухаживать:

яркий непрямой свет

постоянно слегка влажная почва

полив, когда верхний слой подсох

чувствительна к фтору, поэтому лучше использовать фильтрованную или дождевую воду

Пилея — выбор для тех, кому нравится минимализм и скандинавская эстетика.

Драцена Сандера

Символ: гармония, баланс и процветание

Реклама

Название говорит само за себя. Счастливый бамбук тесно связан с фэншуем и символикой чисел:

3 стебля — счастье

5 — здоровье

8 — богатство

Как ухаживать:

яркий рассеянный свет

можно выращивать в воде или почве

в воде корни должны быть постоянно погружены

меняйте воду каждую неделю, используйте очищенную

Это идеальный вариант для тех, кто хочет минимального ухода и максимум смысла.

Толстянка (Нефритовое дерево)

Символ: рост, стабильность и долголетие

Реклама

Нефритовое растение часто дарят на новоселье, как пожелание достатка в новом доме. Оно ассоциируется с медленным, но уверенным ростом.

Как ухаживать:

много света, желательно возле окна

грунт для кактусов и суккулентов

полив умеренный

подкормка раз в две недели

При правильном уходе толстянка может жить десятилетиями, почти как символ стабильности.

Спатифиллум

Символ: мир, чистота и внутреннее равновесие

Реклама

Спатифиллум — растение с мягкой, успокаивающей энергией. Его часто ассоциируют не только с миром, но и с гармонией в доме.

Как ухаживать:

рассеянный свет

почва слегка влажная, но не переувлажненная

периодически протирайте листья от пыли

Это растение идеально подходит для спальни или рабочего пространства.

Комнатные растения не гарантируют финансовых прорывов или мгновенных изменений. Но они точно помогают создать пространство, в котором хочется глубже дышать, думать яснее и начинать новые разделы жизни без спешки. Иногда удача — это не магия, а забота, свет и время, вложенные во что-то живое.