Компостный чай: как его использовать для стимулирования роста растений и предотвращения вредителей

Эта экологически чистая жидкость наполнена полезными микроэлементами, которые оказывают положительное влияние на развитие растений, повышают урожайность и помогают бороться с вредителями. А главное – приготовить ее в домашних условиях совсем не сложно.
Издание Martha Stewart рассказало о том, как приготовить компостный чай – природное средство для стимулирования роста растений и защиты от вредителей.
Что такое компостный чай
Компостный чай или жидкий экстракт компоста получают путем замачивания готового компоста в воде. В процессе настаивания питательные вещества и полезные микроорганизмы переходят в жидкость, создают питательную среду для роста растений. Этот метод позволяет получить концентрат полезных бактерий и грибков, способствующих укреплению растительного иммунитета.
Основные преимущества компостного чая
- Увеличение урожайности – растения растут быстрее, дают больший урожай овощей, фруктов или декоративных цветов.
- Стимулирование корневой системы – корни становятся крепче и здоровее.
- Защита от болезней и вредителей – микроорганизмы компостного чая предотвращают появление патогенных бактерий, которые могут причинить вред вашим растениям.
- Улучшение структуры почвы – питательные вещества чая улучшают состояние почвы, делают ее более плодородной.
Как сделать качественный компост
Чтобы приготовить эффективный компостный чай, необходимо сделать качественный компост.
- Наполните компостную емкость пожелтевшей листвой деревьев примерно на 2/3 объема.
- Увлажняйте листья, чтобы создать благоприятную среду для микроорганизмов.
- В центре кучи сделайте углубление и положите туда пищевые остатки (фрукты, овощи, яичную скорлупу, кофейную гущу).
- Накройте остатки пищи дополнительным слоем листьев.
- Дайте компоста созреть в течение 6-12 месяцев.
Через это время образуется рассыпчатый темный компост с приятным запахом земли, идеально подходящий для приготовления компостного чая.
Приготовление компостного чая
Существует два основных способа приготовления компостного чая – неаэрированный и аэрированный.
Неаэрированный метод
Это самый простой способ, подходящий для каждого садовода. Вам понадобится:
- Нехлорированная вода 3,8л
- Качественный компост 1,5 стакана
- Ведро 19-20 л
- Сетчатый мешок
Приготовление:
- Уложите готовый компост в сетчатый мешок.
- Поместите его в ведро, наполненное нехлорированной водой.
- Установите ведро в темном прохладном месте.
- Перемешивайте раствор ежедневно
- Через 7 дней чай готов к использованию
Аэрированный метод
Альтернативный метод требует дополнительного оборудования – аквариумного барботера (аэратора). Он ускоряет процесс приготовления чая и увеличивает количество полезных микроорганизмов.
Приготовление:
- Повторите те же шаги, что и в неаэрированном методе.
- Добавьте аквариумный барботер, насыщающий воду кислородом.
- Аэрируйте раствор 48 часов.
- После этого компостный чай следует использовать сразу, поскольку микроорганизм может быстро погибнуть.
Применение компостного чая
Компостный чай можно применять раз в неделю двумя способами:
- Полив под корень – для питания растений.
- Опрыскивание листьев – для защиты от болезней и вредителей.
Во время опрыскивания используйте опрыскиватель и старайтесь обрабатывать растения в пасмурную погоду или утром, чтобы избежать ожогов на листьях.
Распространенные ошибки
- Использование хлорированной воды – хлор убивает полезные микроорганизмы. Дайте воде отстояться 24-48 часов перед использованием.
- Грязный инвентарь – используйте чистое ведро во избежание попадания опасных бактерий.
- Добавление сахара – сладкие добавки (например, патоки) могут стимулировать развитие патогенных микроорганизмов.
Компостный чай – натуральное, экологичное и эффективное средство для стимуляции роста растений и защиты от вредителей. Благодаря простым ингредиентам и доступным методам приготовления каждый садовник может легко сделать этот полезный настой у себя дома и использовать его для улучшения состояния растений.
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