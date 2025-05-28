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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
2 мин

Как сделать компостный ящик из поддонов своими руками: простой и бюджетный вариант

Если вы мечтаете о плодородной почве, хорошем урожае овощей или просто ищете экологический способ утилизации кухонных и садовых отходов — самое время сделать собственный компостный ящик. И самое лучшее, что для этого вам понадобятся всего несколько деревянных поддонов, немного времени и желания творить.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как сделать компостный ящик из поддонов своими руками: простой и бюджетный вариант

Как сделать компостный ящик из поддонов своими руками: простой и бюджетный вариант / © Credits

Этим простым, но эффективным способом поделился садовник Jamie Walton, обустроивший компостные отсеки на своем участке из подручных материалов. Компост — это неоценимое удобрение, которое вы создаете из пищевых остатков, скошенной травы, опавших листьев, сорняков и даже картона. Он:

  • обогащает почву минералами и микроорганизмами

  • улучшает структуру почвы

  • уменьшает потребность в химических удобрениях

  • помогает экологически утилизировать органические отходы

Что нужно для изготовления компостного ящика из поддонов

Материалы:

  • Деревянные поддоны (евро или стандартного размера) 5-6 шт.

  • Гвозди или шурупы, молоток или шуруповерт

  • Картон без глянцевого покрытия (для мульчирования основания)

  • Обрезка древесины 5×5 см (для каркаса крыши)

  • Профнастил или металлические листы (для крыши)

  • Винты с резиновыми шайбами

  • Желоб и бочка (IBC-контейнер) — для сбора дождевой воды

Как сделать компостный ящик

Подготовка участка

Выберите затененное, ровное место с хорошим дренажом. Если участок зарос, очистите его от плюща, сорняков, веток. Выровняйте поверхность, чтобы конструкция стояла ровно.

Основание

Поставьте три поддона в форме «П» (задняя стенка и две боковые). Зафиксируйте их вместе гвоздями или саморезами. Дно не обязательно — вместо него положите слой картона: он остановит рост сорняков и со временем разложится.

Передняя стенка

Добавьте еще один поддон или деревянные доски впереди — на крепежах, которые можно легко снять. Это позволит открывать ящик для перемешивания или извлечения компоста.

Крыша (по желанию)

Чтобы защитить компост от чрезмерной влаги и собрать дождевую воду, можно установить крышу:

  • Установите деревянные брусья по углам поддона под углом (чтобы создать наклон)

  • Прикрепите металлические листы к каркасу

  • Смонтируйте желоб сзади, чтобы собирать дождевую воду в бак — это идеальная влага для полива грядок или для увлажнения самого компоста.

Дополнительные отсеки

Если хотите больше организованности, добавьте второй или третий отсек — один для свежего компоста, второй для созревания, третий — для хранения готового перегноя.

Преимущества такого компостера

  • Бюджетный вариант

  • Экологически чистый

  • Мобильная конструкция — легко разобрать и переместить

  • Вмещает большое количество органики

  • Можно собрать с минимальными инструментами

Что можно класть в компост

Сюда подходят:

  • остатки овощей и фруктов

  • яичная скорлупа

  • чайные пакетики, кофе

  • трава, листья, опилки

  • картон, бумажные салфетки

Избегайте:

  • мяса, рыбы, молочных продуктов

  • жиров, масла

  • больных растений

  • фекалий домашних животных

Компостный ящик из поддонов — это не только экологично, но и очень эффективно. Он не требует больших затрат, вписывается в любой сад и позволяет создать собственный «черный золотой» перегной.

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