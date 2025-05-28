Как сделать компостный ящик из поддонов своими руками: простой и бюджетный вариант / © Credits

Реклама

Этим простым, но эффективным способом поделился садовник Jamie Walton, обустроивший компостные отсеки на своем участке из подручных материалов. Компост — это неоценимое удобрение, которое вы создаете из пищевых остатков, скошенной травы, опавших листьев, сорняков и даже картона. Он:

обогащает почву минералами и микроорганизмами

улучшает структуру почвы

уменьшает потребность в химических удобрениях

помогает экологически утилизировать органические отходы

Что нужно для изготовления компостного ящика из поддонов

Материалы:

Деревянные поддоны (евро или стандартного размера) 5-6 шт.

Гвозди или шурупы, молоток или шуруповерт

Картон без глянцевого покрытия (для мульчирования основания)

Обрезка древесины 5×5 см (для каркаса крыши)

Профнастил или металлические листы (для крыши)

Винты с резиновыми шайбами

Желоб и бочка (IBC-контейнер) — для сбора дождевой воды

Как сделать компостный ящик

Подготовка участка

Выберите затененное, ровное место с хорошим дренажом. Если участок зарос, очистите его от плюща, сорняков, веток. Выровняйте поверхность, чтобы конструкция стояла ровно.

Основание

Поставьте три поддона в форме «П» (задняя стенка и две боковые). Зафиксируйте их вместе гвоздями или саморезами. Дно не обязательно — вместо него положите слой картона: он остановит рост сорняков и со временем разложится.

Реклама

Передняя стенка

Добавьте еще один поддон или деревянные доски впереди — на крепежах, которые можно легко снять. Это позволит открывать ящик для перемешивания или извлечения компоста.

Крыша (по желанию)

Чтобы защитить компост от чрезмерной влаги и собрать дождевую воду, можно установить крышу:

Установите деревянные брусья по углам поддона под углом (чтобы создать наклон)

Прикрепите металлические листы к каркасу

Смонтируйте желоб сзади, чтобы собирать дождевую воду в бак — это идеальная влага для полива грядок или для увлажнения самого компоста.

Дополнительные отсеки

Если хотите больше организованности, добавьте второй или третий отсек — один для свежего компоста, второй для созревания, третий — для хранения готового перегноя.

Преимущества такого компостера

Бюджетный вариант

Экологически чистый

Мобильная конструкция — легко разобрать и переместить

Вмещает большое количество органики

Можно собрать с минимальными инструментами

Что можно класть в компост

Сюда подходят:

остатки овощей и фруктов

яичная скорлупа

чайные пакетики, кофе

трава, листья, опилки

картон, бумажные салфетки

Избегайте:

мяса, рыбы, молочных продуктов

жиров, масла

больных растений

фекалий домашних животных

Компостный ящик из поддонов — это не только экологично, но и очень эффективно. Он не требует больших затрат, вписывается в любой сад и позволяет создать собственный «черный золотой» перегной.

Реклама