Конец эры белых кухонь — главные тренды дизайна 2026 года
Белая кухня долго была символом чистоты и элегантности, но в 2026 году дизайнеры и владельцы домов отдают предпочтение более теплым, естественным оттенкам и функциональным решениям.
Издание Real Simple рассказало, что кухни перестают быть просто красивыми, они становятся комфортными, практичными и индивидуально подобранными под стиль жизни каждой семьи.
Начало нового года всегда приносит новые тренды в дизайн интерьера. В этом году особое внимание уделили кухонным пространствам, ведь они остаются одними из самых дорогих в доме.
Теплые деревянные фасады
Самое заметное изменение — популярность деревянных фасадов. Теплый оттенок натурального дерева выбирает все больше людей, тогда как классическая белая кухня отходит на второй план. Чаще всего верхние шкафы оставляют белыми, а нижние — с деревянным покрытием, это создает гармоничный двухтоновый эффект.
Нейтральные стены и контрасты на столешницах
Несмотря на популярность ярких цветов в дизайне, большинство владельцев домов выбирают нейтральные стены. Столешницы из кварца остаются лидерами, но все больше людей используют деревянные столешницы для островов, что добавляет тепла и текстуры кухни.
Современные фартуки
Хотя плитка все еще доминирует в предпочтениях, растет популярность сплошных плит. Чаще всего это кварц или кварцит. Что касается техники, нержавеющая сталь удерживает лидерство, ведь она удобна, долговечна и имеет стильный вид.
Функциональное хранение
Кухни 2026 года ориентированы на практичность. Первые места среди дополнений заняли панельные шкафы для хранения продуктов, уголки для напитков, встроенные сиденья и винные холодильники. Встроенные решения, такие как выдвижные мусорные ведра, места для специй и посуды, становятся обязательными, они позволяют кухне быть опрятной и одновременно функциональной.
Кухня 2026 года — это не просто «хорошее место для приготовления пищи». Это теплое, естественное пространство с продуманным функционалом, где красота сочетается с практичностью. Поэтому, если вы планируете обновление, пора прощаться с однотонным белым и выбирать более теплый, персонализированный стиль.