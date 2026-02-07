Конец эры белых кухонь — главные тренды дизайна 2026 года / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что кухни перестают быть просто красивыми, они становятся комфортными, практичными и индивидуально подобранными под стиль жизни каждой семьи.

Начало нового года всегда приносит новые тренды в дизайн интерьера. В этом году особое внимание уделили кухонным пространствам, ведь они остаются одними из самых дорогих в доме.

Теплые деревянные фасады

Самое заметное изменение — популярность деревянных фасадов. Теплый оттенок натурального дерева выбирает все больше людей, тогда как классическая белая кухня отходит на второй план. Чаще всего верхние шкафы оставляют белыми, а нижние — с деревянным покрытием, это создает гармоничный двухтоновый эффект.

Нейтральные стены и контрасты на столешницах

Несмотря на популярность ярких цветов в дизайне, большинство владельцев домов выбирают нейтральные стены. Столешницы из кварца остаются лидерами, но все больше людей используют деревянные столешницы для островов, что добавляет тепла и текстуры кухни.

Современные фартуки

Хотя плитка все еще доминирует в предпочтениях, растет популярность сплошных плит. Чаще всего это кварц или кварцит. Что касается техники, нержавеющая сталь удерживает лидерство, ведь она удобна, долговечна и имеет стильный вид.

Функциональное хранение

Кухни 2026 года ориентированы на практичность. Первые места среди дополнений заняли панельные шкафы для хранения продуктов, уголки для напитков, встроенные сиденья и винные холодильники. Встроенные решения, такие как выдвижные мусорные ведра, места для специй и посуды, становятся обязательными, они позволяют кухне быть опрятной и одновременно функциональной.

Кухня 2026 года — это не просто «хорошее место для приготовления пищи». Это теплое, естественное пространство с продуманным функционалом, где красота сочетается с практичностью. Поэтому, если вы планируете обновление, пора прощаться с однотонным белым и выбирать более теплый, персонализированный стиль.