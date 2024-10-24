Коричневые и белые яйца: есть ли между ними разница и какие полезны для здоровья

Яйца – один из самых популярных продуктов на нашем столе. Они универсальны в приготовлении и являются отличным источником белка.

Несмотря на их пользу и доступность, когда речь идет о выборе яиц, многие задают себе вопрос, есть ли разница между коричневыми и белыми яйцами.

Разница между коричневыми и белыми яйцами

На самом деле цвет скорлупы яиц связан с генетикой породы кур, которые их снесли. Генетическая пигментация определяет какой цвет имеют яйца. К примеру, у кур породы Араукана есть уникальный ген, позволяющий им нести яйца с красивой голубовато-зеленой скорлупой. Куры Род-айлендской красной породы несут коричневые яйца, что обусловлено наследственными характеристиками их пигментации. Соответственно, куры пород, не имеющие таких особенностей, несут привычные белые яйца.

Важно понимать, что цвет яичной скорлупы не зависит от условий, в которых держат кур, а только от их генетики. Это означает, что внешний вид яиц – исключительно наследственный признак.

Разница в пищевой ценности

Фактически цвет скорлупы никак не влияет на пищевую ценность яйца. У коричневых и белых яиц одинаковое количество белка, витаминов и других полезных веществ, если снесшие их куры имели подобные условия содержания и рацион.

Это означает, что коричневые яйца не лучше для вашего здоровья, чем белые, и наоборот. Цвет яйца также не влияет на вкус или свойства приготовления. Все отличия, которые могут возникать во вкусе, скорее всего, могут быть связаны с рационом кур и условиями их выращивания.

На что следует обращать внимание

Когда мы выбираем яйца в магазине, важно понимать, что цвет скорлупы не является ключевым показателем. Вместо этого следует обращать внимание на их свежесть, класс и условия, в которых выращивались куры. Также следует обращать внимание на этикетки, указывающие на условия выращивания кур, если таковые есть.

Почему коричневые яйца иногда дороже

Возможно, вы иногда замечали, что коричневые яйца на полках магазинов могут стоить дороже белых. На самом деле коричневые яйца не стоят дороже из-за того, что они лучше или полезнее. Дело в том, что куры, несущие коричневые яйца, обычно больше по размеру и требуют больше корма для своего содержания. Соответственно, затраты на производство таких яиц выше, что и отражается в цене. Однако это никак не связано с качеством самих яиц.

Когда дело доходит до выбора яиц, их цвет – белый или коричневый – не имеет значения для вашего здоровья. Яйца от кур, которые содержатся в лучших условиях, могут иметь преимущества как с точки зрения экологии, так и вкуса, но цвет скорлупы не является показателем таких характеристик.

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