Корица против муравьев / © Credits

Реклама

Даже в самом опрятном доме иногда появляются муравьи. Особенно весной и летом, когда они активно ищут пищу, воду и новые места для гнездования. Чаще всего их можно увидеть на кухне, там, где всегда есть чем поживиться.

В поисках экологических решений многие обращаются к натуральным методам и корица стала одним из самых популярных. Однако действительно ли она работает, рассказало издание Martha Stewart.

Убивает ли корица муравьев

Короткий ответ — нет. Корица не уничтожает муравьев, но может эффективно их отпугивать. Ее сильный аромат создает для насекомых неблагоприятную среду, из-за которой они не хотят оставаться в вашем доме. Фактически, это не «оружие», а скорее барьер, который заставляет муравьев искать другие пути или места.

Реклама

Муравьи ориентируются с помощью феромонов — химических «дорожек», которые они оставляют для своих сородичей. Именно так они находят пищу и возвращаются в колонию. Активное вещество корицы — циннамальдегид, нарушает эти сигналы. Простыми словами, муравьи «теряют маршрут», не могут найти пищу и не могут вернуться к гнезду. В результате им становится сложно выживать в этом пространстве и они просто уходят.

Как использовать корицу

Есть два простых способа:

Сухая корица. Посыпьте молотой корицей вдоль дорожек муравьев, возле окон и дверей и в щелях и трещинах. Раствор корицы. Смешайте корицу с водой и нанесите ватной палочкой на пути передвижения и у входов в дом. Это создаст «ароматический барьер», который муравьи не захотят пересекать.

Другие натуральные способы борьбы

Если корицы под рукой нет или хочется усилить эффект, есть и другие варианты.

Уксус . Это настоящее универсальное средство в доме. Его резкий запах также разрушает феромонные следы. Смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 и распылите в местах появления муравьев.

Эфирные масла. Мята, чайное дерево, лаванда, эвкалипт или цитронелла — все эти ароматы работают подобно корице. Чтобы их использовать, можно сделать спрей из масла, воды и добавить немного спирта, или смочить ватные шарики и разложить у входа. Будьте внимательны и осторожны, ведь некоторые масла могут быть опасны для домашних животных.

Диатомит (диатомовая земля). Это одно из немногих натуральных средств, которое действительно уничтожает муравьев. Он действует механически, то есть повреждает их внешний покров, высушивает организм и приводит к гибели. Просто насыпьте тонкий слой вдоль дорожек, но не кучками, иначе муравьи просто обойдут их.

Чистота — главная стратегия

муравьи / © Credits

Ни один лайфхак не будет работать на 100%, если дома есть легкий доступ к еде. Регулярная уборка кухни, мест с кормом для животных и поверхностей с мусором или крошками — уже сама по себе уменьшает количество муравьев.

Реклама

Если муравьев очень много, стоит обратить внимание на специальные приманки. Они работают иначе, чем спреи, муравьи забирают яд в колонию, уничтожается матка и исчезает вся популяция.

Почему появляются муравьи

Чаще всего муравьи появляются в теплое время года и причины этого просты: поиск пищи, влаги и создание новых гнезд. Когда они находят идеальное место, то оставляют «сигналы» для других и проблема быстро масштабируется.

В большинстве случаев такие муравьи безопасны. Типичные «кухонные» муравьи не кусают и не представляют серьезной угрозы. Хотя некоторые виды могут кусаться, если их потревожить.

Корица — это не пестицид, но эффективный натуральный способ сказать муравьям «вам здесь не рады». В сочетании с чистотой, уксусом или эфирными маслами она может стать частью вашей экологической стратегии борьбы с вредителями.