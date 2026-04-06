ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
162
Время на прочтение
3 мин

Корица против муравьев — миф или настоящий лайфхак

Запах корицы ассоциируется с домашним уютом, выпечкой и теплом. Но может ли эта специя стать еще и вашим союзником в борьбе с муравьями, попробуем разобраться.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Корица против муравьев

Корица против муравьев / © Credits

Даже в самом опрятном доме иногда появляются муравьи. Особенно весной и летом, когда они активно ищут пищу, воду и новые места для гнездования. Чаще всего их можно увидеть на кухне, там, где всегда есть чем поживиться.

В поисках экологических решений многие обращаются к натуральным методам и корица стала одним из самых популярных. Однако действительно ли она работает, рассказало издание Martha Stewart.

Убивает ли корица муравьев

Короткий ответ — нет. Корица не уничтожает муравьев, но может эффективно их отпугивать. Ее сильный аромат создает для насекомых неблагоприятную среду, из-за которой они не хотят оставаться в вашем доме. Фактически, это не «оружие», а скорее барьер, который заставляет муравьев искать другие пути или места.

Муравьи ориентируются с помощью феромонов — химических «дорожек», которые они оставляют для своих сородичей. Именно так они находят пищу и возвращаются в колонию. Активное вещество корицы — циннамальдегид, нарушает эти сигналы. Простыми словами, муравьи «теряют маршрут», не могут найти пищу и не могут вернуться к гнезду. В результате им становится сложно выживать в этом пространстве и они просто уходят.

Как использовать корицу

Есть два простых способа:

  1. Сухая корица. Посыпьте молотой корицей вдоль дорожек муравьев, возле окон и дверей и в щелях и трещинах.

  2. Раствор корицы. Смешайте корицу с водой и нанесите ватной палочкой на пути передвижения и у входов в дом. Это создаст «ароматический барьер», который муравьи не захотят пересекать.

Другие натуральные способы борьбы

Если корицы под рукой нет или хочется усилить эффект, есть и другие варианты.

  • Уксус. Это настоящее универсальное средство в доме. Его резкий запах также разрушает феромонные следы. Смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 и распылите в местах появления муравьев.

  • Эфирные масла. Мята, чайное дерево, лаванда, эвкалипт или цитронелла — все эти ароматы работают подобно корице. Чтобы их использовать, можно сделать спрей из масла, воды и добавить немного спирта, или смочить ватные шарики и разложить у входа. Будьте внимательны и осторожны, ведь некоторые масла могут быть опасны для домашних животных.

  • Диатомит (диатомовая земля). Это одно из немногих натуральных средств, которое действительно уничтожает муравьев. Он действует механически, то есть повреждает их внешний покров, высушивает организм и приводит к гибели. Просто насыпьте тонкий слой вдоль дорожек, но не кучками, иначе муравьи просто обойдут их.

Чистота — главная стратегия

муравьи / © Credits

муравьи / © Credits

Ни один лайфхак не будет работать на 100%, если дома есть легкий доступ к еде. Регулярная уборка кухни, мест с кормом для животных и поверхностей с мусором или крошками — уже сама по себе уменьшает количество муравьев.

Если муравьев очень много, стоит обратить внимание на специальные приманки. Они работают иначе, чем спреи, муравьи забирают яд в колонию, уничтожается матка и исчезает вся популяция.

Почему появляются муравьи

Чаще всего муравьи появляются в теплое время года и причины этого просты: поиск пищи, влаги и создание новых гнезд. Когда они находят идеальное место, то оставляют «сигналы» для других и проблема быстро масштабируется.

В большинстве случаев такие муравьи безопасны. Типичные «кухонные» муравьи не кусают и не представляют серьезной угрозы. Хотя некоторые виды могут кусаться, если их потревожить.

Корица — это не пестицид, но эффективный натуральный способ сказать муравьям «вам здесь не рады». В сочетании с чистотой, уксусом или эфирными маслами она может стать частью вашей экологической стратегии борьбы с вредителями.

Дата публикации
Количество просмотров
162
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie