Корма с насекомыми и ламинария в рационе: что это и действительно ли полезно для домашних животных

Существует большое разнообразие пищи для домашних животных, поэтому в этой теме легко запутаться. Ниже вы найдёте два полезных вида продуктов, которые можно ввести в рацион любимца.

Нужна ли ламинария в рационе собак и кошек? Однозначно да, говорит ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Ламинария (морская капуста) – это род бурых водорослей семейства Ламинариевых, распространенных в северных и дальневосточных морях.

Ламинария является источником йода, меди и других минеральных веществ, поэтому ее используют в рационах людей и животных.

Ламинарию можно добавлять в рацион собак и кошек, если при добавлении других витаминно-минеральных добавок или суперфудов все равно есть недостаток йода.

Также врач отметила, что существуют корма для собак и кошек с протеином. Популярность кормов на основе насекомых обусловлена тем, что использование насекомых как источника животного протеина не истощает природные ресурсы. Насекомым нужно вдвое меньше воды и почвы, чем для получения 1 г пищевого куриного протеина.

В настоящее время в кормах для собак и кошек используют 3 вида насекомых:

личинки львинки черной (Hermetia illucens)

личинки хрущака мучного (Tenebrio molitor)

взрослые сверчки домовые (Acheta domesticus)

Насекомые обладают высоким содержанием протеина (25-70%), жиров (10-50%) и минералов. В частности содержание кальция может быть больше, чем в курином мясе, аж в 200 раз. Аминокислоты насекомых высокоусвояемы для собак и кошек, а глутаминовая кислота делает вкус привлекательным для них.

В частности, протеин насекомых хорошо усваивается животными-аллергиками и является альтернативой другим видам белка. Однако корма с насекомыми не панацея и у животного может быть индивидуальная непереносимость. Поэтому перед покупкой советую проконсультироваться с врачом во избежание расстройств пищеварения.

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