Королевское садоводческое общество Британии рассказало, как спасти розы от морозов

Зима неумолимо приближается, и, несмотря на все температурные рекорды, вместе с ней идут морозы.

Многие растения в наших садах чувствительны к минусовой температуре, поэтому к морозам их нужно подготовить.

Садоводы Британии тоже знают, что такое морозы. Хотя климат в этой стране значительно более мягкий, заморозки тоже не редкость, поэтому опыт спасения сада от капризов погоды у местных любителей растений огромный и стоит прислушаться к их советам. В Еxpress.co.uk опубликовали основные рекомендации Королевского садоводческого общества (RHS), которые они дали владельцам розовых кустов в преддверии похолодания.

Опытные садоводы подчеркнули необходимость обрезать все розы до того, как цифры со знаком минус станут ежедневной реальностью на сайтах с прогнозом погоды в вашем регионе.

Ведущая садоводческая организация заявила, что обрезка этих розовых кустов преследует две ключевые цели: чтобы растения выглядели красивыми и были здоровыми.

Первое, что нужно сделать, — удалить все мертвые, больные или поврежденные побеги; второе — открыть центр растения, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить грибковые заболевания.

Когда дело доходит до обрезки, могут быть некоторые различия в зависимости от того, какие розы у вас растут. Есть конкретные советы по поводу плетистых роз, чайно-гибридных роз и флорибунд, почвопокровных роз, вьющихся роз и кустовых роз.

Если вы не знаете, какая у вас роза, не волнуйтесь, общие советы по обрезке применимы ко всем типам роз.

Общие советы по обрезке роз

При обрезке срезы должны находиться не более чем на 5 мм над почкой и иметь уклон вниз от почки.

Обрезайте бутоны, обращенные наружу, чтобы придать кусту форму с открытым центром.

Обрезая стебли так, чтобы почки были обращены внутрь, поощряется более вертикальный рост, а не беспорядочное расползание.

Если спящая почка не видна, просто обрежьте побег до нужной высоты.

Обрезайте отмирающие ветви до здоровой белой сердцевины и стремитесь к правильному расположению стеблей, чтобы обеспечить свободный поток воздуха.

Как обрезать вьющиеся или плетистые розы

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Обрезайте длинные изогнутые стебли, высокие и нуждающиеся в некоторой поддержке, чтобы не упасть.

Там, где только один толстый старый стебель опускается до уровня земли, производите обрезку осторожно, поскольку он может не восстановиться, если его сильно срезать. Вместо этого укоротите его примерно на треть-половину.

Для роз с несколькими стеблями постарайтесь удалить пару самых старых на вид стеблей как можно ближе к основанию. Вы можете определить старые стебли по сероватому цвету или шелушащейся коре.

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