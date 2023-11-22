Королевское садоводческое общество Британии рассказало, как спасти розы от морозов

Зима неумолимо приближается, и, несмотря на все температурные рекорды, вместе с ней идут морозы.
Многие растения в наших садах чувствительны к минусовой температуре, поэтому к морозам их нужно подготовить.
Садоводы Британии тоже знают, что такое морозы. Хотя климат в этой стране значительно более мягкий, заморозки тоже не редкость, поэтому опыт спасения сада от капризов погоды у местных любителей растений огромный и стоит прислушаться к их советам. В Еxpress.co.uk опубликовали основные рекомендации Королевского садоводческого общества (RHS), которые они дали владельцам розовых кустов в преддверии похолодания.
Опытные садоводы подчеркнули необходимость обрезать все розы до того, как цифры со знаком минус станут ежедневной реальностью на сайтах с прогнозом погоды в вашем регионе.
Ведущая садоводческая организация заявила, что обрезка этих розовых кустов преследует две ключевые цели: чтобы растения выглядели красивыми и были здоровыми.
Первое, что нужно сделать, — удалить все мертвые, больные или поврежденные побеги; второе — открыть центр растения, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить грибковые заболевания.
Когда дело доходит до обрезки, могут быть некоторые различия в зависимости от того, какие розы у вас растут. Есть конкретные советы по поводу плетистых роз, чайно-гибридных роз и флорибунд, почвопокровных роз, вьющихся роз и кустовых роз.
Если вы не знаете, какая у вас роза, не волнуйтесь, общие советы по обрезке применимы ко всем типам роз.
Общие советы по обрезке роз
- При обрезке срезы должны находиться не более чем на 5 мм над почкой и иметь уклон вниз от почки.
- Обрезайте бутоны, обращенные наружу, чтобы придать кусту форму с открытым центром.
- Обрезая стебли так, чтобы почки были обращены внутрь, поощряется более вертикальный рост, а не беспорядочное расползание.
- Если спящая почка не видна, просто обрежьте побег до нужной высоты.
- Обрезайте отмирающие ветви до здоровой белой сердцевины и стремитесь к правильному расположению стеблей, чтобы обеспечить свободный поток воздуха.
Как обрезать вьющиеся или плетистые розы
- Обрезайте длинные изогнутые стебли, высокие и нуждающиеся в некоторой поддержке, чтобы не упасть.
- Там, где только один толстый старый стебель опускается до уровня земли, производите обрезку осторожно, поскольку он может не восстановиться, если его сильно срезать. Вместо этого укоротите его примерно на треть-половину.
- Для роз с несколькими стеблями постарайтесь удалить пару самых старых на вид стеблей как можно ближе к основанию. Вы можете определить старые стебли по сероватому цвету или шелушащейся коре.
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