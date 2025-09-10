- Дата публикации
Кошачье ожирение: как оно влияет на организм вашего любимца
«Толстые котики» в соцсетях часто кажутся милыми, однако за няшной внешностью скрывается серьезная угроза. Ожирение у домашних любимцев — это не просто эстетическая проблема, а опасность для жизни и здоровья животного.
Сегодня в соцсетях можно увидеть множество фотографий пушистых «толстяков», которые вызывают улыбку и тысячи лайков. Их называют «шариками счастья» или даже «антистрессами на лапках». Но за этой милой картинкой часто скрывается серьезная проблема — ожирение у кошек, об этом рассказали на странице centralna.vet. И если для человека лишние килограммы — это повод сесть на диету или пойти в спортзал, то для домашнего любимца последствия могут быть гораздо трагичнее.
Ожирение у кошек — одна из самых распространенных ветеринарных проблем XXI века. Причины его очевидны, а именно, неправильное питание, отсутствие достаточной физической активности, а также наше желание побаловать пушистика лишним кусочком лакомства.
Однако стоит помнить, «толстый котик» — это не мило, а опасно. Избыточный вес может сократить жизнь питомца на несколько лет, повысить риск развития серьезных болезней и значительно снизить качество его жизни.
Опасность ожирения
Избыточный вес со временем может привести к:
диабета II типа,
заболеваний сердечно-сосудистой системы,
патологий печени и почек,
проблем с суставами и позвоночником,
сокращение продолжительности жизни на несколько лет.
В некоторых случаях осложнения от ожирения становятся неизлечимыми и даже фатальными.
Как распознать ожирение у кота
Ветеринары советуют обращать внимание на следующие признаки:
ребра трудно прощупать при прикосновении;
отсутствует четкая талия, силуэт округленный;
кот быстро устает, избегает активных игр;
дыхание становится малозаметным или наоборот — слишком тяжелым в состоянии покоя;
даже при ходьбе или простых движениях животное выглядит неповоротливым.
Норма веса зависит от породы и возраста кота. Для домашних питомцев среднего телосложения здоровый вес обычно колеблется в пределах 3,5-5 кг.
Что делать, если у кота лишний вес
Обратиться к ветеринару. Врач определит точную степень ожирения, исключит другие болезни и поможет составить план похудения.
Скорректировать питание. Использовать специальные диетические корма для контроля веса. Соблюдать режим кормления, лучше несколько небольших порций, чем одна большая. Исключить со стола «человеческую еду» — колбасу, сыры, жирное мясо, сладости.
Обеспечить физическую активность. Игрушки, лазалки, интерактивные игры с владельцем. Даже 10-15 мин активных игр в день помогут коту сжигать калории.
Следить за результатами. Оптимальная потеря веса у кошек — 1-2% от массы тела в неделю. Это безопасный темп, который не вредит здоровью.
Как предупредить ожирение
Вовремя стерилизовать или кастрировать кота и контролировать его вес после операции, ведь в этот период риск ожирения возрастает.
Выбирать качественный корм, который соответствует возрасту, активности и состоянию здоровья.
Регулярно посещать ветеринара для профилактических осмотров.
Любовь к коту — это не «подкормить лишним кусочком», а позаботиться о его здоровье. Ожирение — проблема, которую нельзя игнорировать. Правильное питание, активные игры и внимание со стороны хозяина помогут вашему любимцу жить долго и счастливо.