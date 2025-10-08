Кошачьи сопли: как лечить простуду вашего любимца

Появление симптомов простуды у кота не всегда серьезно, но ответственному хозяину надо обязательно знать, как помочь питомцу, об этом рассказало издание Daily Paws.

Чаще всего простуда у кошек проявляется как верхняя респираторная инфекция. К основным признакам относятся:

Частое чихание

Заложенность носа или храп во время дыхания

Выделения из носа

Слезотечение

Снижение аппетита

Сонливость или вялость

Язвы на языке или в ротовой полости

Повышенная температура

Увеличенные лимфатические узлы

Признаки обезвоживания

Обычно эти симптомы длятся от одной до двух недель, но наблюдение и поддержка в этот период — ключевые.

Причины простуды

Самые распространенные возбудители:

Вирусы, в частности калицивироз и вирус герпеса кошек (ринотрахеит)

Бактериальные инфекции, которые могут возникать на фоне вирусной простуды

Вирусы распространяются воздушно-капельным путем или через воду, предметы и контакт с зараженными кошками. Даже домашние коты могут подхватить инфекцию, если контактировали с больными животными или через хозяина, который имел контакт с зараженным котом.

Стресс, ослабленная иммунная система и сопутствующие заболевания, такие как астма, болезни почек или аллергии, повышают риск заболевания. Вирусы герпеса могут оставаться в организме кошки в латентном состоянии, рецидивируя при стрессе или других болезнях.

Можно ли заразиться от кота

Хорошая новость, человек не заразится от кошачьей простуды. Большинство вирусов специфичны для определенного вида и не переходят от кота к человеку. Очень редко коты могут подхватить COVID-19 от людей, но это исключение, а не правило.

Как помочь котику

Если простуда легкая, можно обеспечить комфортные условия:

Теплое и спокойное место для отдыха. Очистка глаз и носа влажной тканью. Влажный воздух, например, с помощью увлажнителя, чтобы облегчить дыхание. Подогретое и ароматное питание, чтобы стимулировать аппетит.

Никогда не давайте коту человеческие лекарства против простуды. Ацетаминофен (парацетамол) и многие другие препараты токсичны для кошек. Только ветеринар может назначить безопасные средства, например глазные мази, антибиотики при бактериальной инфекции или в тяжелых случаях противовирусные лекарства.

Когда надо обратиться к ветеринару

Обязательный визит к специалисту при наличии:

Затрудненного дыхания или удушья

Кашля

Гнойных выделений из носа или глаз

Потери аппетита более чем на сутки

Язвы в ротовой полости

Сильной вялости или депрессии

Молодые, старые, беременные и ослабленные кошки особенно уязвимы, поэтому даже при легких симптомах им следует обеспечить ветеринарное наблюдение.

Профилактика простуды

Вакцинация: по графику ветеринара. Вакцины уменьшают риск тяжелых инфекций и смягчают симптомы. Ограничение контакта с больными котами и контроль за тем, кто заходит в квартиру. Чистота и вентиляция жилья, чтобы избежать накопления вирусов и бактерий. Сбалансированное питание, которое поддерживает иммунитет кота.

Простуда у кошек — распространенное явление, но большинство случаев проходит без серьезных осложнений, если обеспечить животному комфорт, наблюдать за симптомами и при необходимости обращаться к ветеринару. Правильный уход и вакцинация помогут вашему любимцу быстрее выздороветь и избежать осложнений.