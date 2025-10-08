ТСН в социальных сетях

Кошачьи сопли: как лечить простуду вашего любимца

Кошки, как и люди, могут подхватывать простуду. Хотя они не заразятся от нас, их иммунная система может подвергаться воздействию вирусов и бактерий, особенно в холодное время года или в местах скопления животных.

Появление симптомов простуды у кота не всегда серьезно, но ответственному хозяину надо обязательно знать, как помочь питомцу, об этом рассказало издание Daily Paws.

Чаще всего простуда у кошек проявляется как верхняя респираторная инфекция. К основным признакам относятся:

  • Частое чихание

  • Заложенность носа или храп во время дыхания

  • Выделения из носа

  • Слезотечение

  • Снижение аппетита

  • Сонливость или вялость

  • Язвы на языке или в ротовой полости

  • Повышенная температура

  • Увеличенные лимфатические узлы

  • Признаки обезвоживания

Обычно эти симптомы длятся от одной до двух недель, но наблюдение и поддержка в этот период — ключевые.

Причины простуды

Самые распространенные возбудители:

  • Вирусы, в частности калицивироз и вирус герпеса кошек (ринотрахеит)

  • Бактериальные инфекции, которые могут возникать на фоне вирусной простуды

Вирусы распространяются воздушно-капельным путем или через воду, предметы и контакт с зараженными кошками. Даже домашние коты могут подхватить инфекцию, если контактировали с больными животными или через хозяина, который имел контакт с зараженным котом.

Стресс, ослабленная иммунная система и сопутствующие заболевания, такие как астма, болезни почек или аллергии, повышают риск заболевания. Вирусы герпеса могут оставаться в организме кошки в латентном состоянии, рецидивируя при стрессе или других болезнях.

Можно ли заразиться от кота

Хорошая новость, человек не заразится от кошачьей простуды. Большинство вирусов специфичны для определенного вида и не переходят от кота к человеку. Очень редко коты могут подхватить COVID-19 от людей, но это исключение, а не правило.

Как помочь котику

Если простуда легкая, можно обеспечить комфортные условия:

  1. Теплое и спокойное место для отдыха.

  2. Очистка глаз и носа влажной тканью.

  3. Влажный воздух, например, с помощью увлажнителя, чтобы облегчить дыхание.

  4. Подогретое и ароматное питание, чтобы стимулировать аппетит.

Никогда не давайте коту человеческие лекарства против простуды. Ацетаминофен (парацетамол) и многие другие препараты токсичны для кошек. Только ветеринар может назначить безопасные средства, например глазные мази, антибиотики при бактериальной инфекции или в тяжелых случаях противовирусные лекарства.

Когда надо обратиться к ветеринару

Обязательный визит к специалисту при наличии:

  • Затрудненного дыхания или удушья

  • Кашля

  • Гнойных выделений из носа или глаз

  • Потери аппетита более чем на сутки

  • Язвы в ротовой полости

  • Сильной вялости или депрессии

Молодые, старые, беременные и ослабленные кошки особенно уязвимы, поэтому даже при легких симптомах им следует обеспечить ветеринарное наблюдение.

Профилактика простуды

  1. Вакцинация: по графику ветеринара. Вакцины уменьшают риск тяжелых инфекций и смягчают симптомы.

  2. Ограничение контакта с больными котами и контроль за тем, кто заходит в квартиру.

  3. Чистота и вентиляция жилья, чтобы избежать накопления вирусов и бактерий.

  4. Сбалансированное питание, которое поддерживает иммунитет кота.

Простуда у кошек — распространенное явление, но большинство случаев проходит без серьезных осложнений, если обеспечить животному комфорт, наблюдать за симптомами и при необходимости обращаться к ветеринару. Правильный уход и вакцинация помогут вашему любимцу быстрее выздороветь и избежать осложнений.

