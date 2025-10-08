- Дата публикации
Кошачьи сопли: как лечить простуду вашего любимца
Кошки, как и люди, могут подхватывать простуду. Хотя они не заразятся от нас, их иммунная система может подвергаться воздействию вирусов и бактерий, особенно в холодное время года или в местах скопления животных.
Появление симптомов простуды у кота не всегда серьезно, но ответственному хозяину надо обязательно знать, как помочь питомцу, об этом рассказало издание Daily Paws.
Чаще всего простуда у кошек проявляется как верхняя респираторная инфекция. К основным признакам относятся:
Частое чихание
Заложенность носа или храп во время дыхания
Выделения из носа
Слезотечение
Снижение аппетита
Сонливость или вялость
Язвы на языке или в ротовой полости
Повышенная температура
Увеличенные лимфатические узлы
Признаки обезвоживания
Обычно эти симптомы длятся от одной до двух недель, но наблюдение и поддержка в этот период — ключевые.
Причины простуды
Самые распространенные возбудители:
Вирусы, в частности калицивироз и вирус герпеса кошек (ринотрахеит)
Бактериальные инфекции, которые могут возникать на фоне вирусной простуды
Вирусы распространяются воздушно-капельным путем или через воду, предметы и контакт с зараженными кошками. Даже домашние коты могут подхватить инфекцию, если контактировали с больными животными или через хозяина, который имел контакт с зараженным котом.
Стресс, ослабленная иммунная система и сопутствующие заболевания, такие как астма, болезни почек или аллергии, повышают риск заболевания. Вирусы герпеса могут оставаться в организме кошки в латентном состоянии, рецидивируя при стрессе или других болезнях.
Можно ли заразиться от кота
Хорошая новость, человек не заразится от кошачьей простуды. Большинство вирусов специфичны для определенного вида и не переходят от кота к человеку. Очень редко коты могут подхватить COVID-19 от людей, но это исключение, а не правило.
Как помочь котику
Если простуда легкая, можно обеспечить комфортные условия:
Теплое и спокойное место для отдыха.
Очистка глаз и носа влажной тканью.
Влажный воздух, например, с помощью увлажнителя, чтобы облегчить дыхание.
Подогретое и ароматное питание, чтобы стимулировать аппетит.
Никогда не давайте коту человеческие лекарства против простуды. Ацетаминофен (парацетамол) и многие другие препараты токсичны для кошек. Только ветеринар может назначить безопасные средства, например глазные мази, антибиотики при бактериальной инфекции или в тяжелых случаях противовирусные лекарства.
Когда надо обратиться к ветеринару
Обязательный визит к специалисту при наличии:
Затрудненного дыхания или удушья
Кашля
Гнойных выделений из носа или глаз
Потери аппетита более чем на сутки
Язвы в ротовой полости
Сильной вялости или депрессии
Молодые, старые, беременные и ослабленные кошки особенно уязвимы, поэтому даже при легких симптомах им следует обеспечить ветеринарное наблюдение.
Профилактика простуды
Вакцинация: по графику ветеринара. Вакцины уменьшают риск тяжелых инфекций и смягчают симптомы.
Ограничение контакта с больными котами и контроль за тем, кто заходит в квартиру.
Чистота и вентиляция жилья, чтобы избежать накопления вирусов и бактерий.
Сбалансированное питание, которое поддерживает иммунитет кота.
Простуда у кошек — распространенное явление, но большинство случаев проходит без серьезных осложнений, если обеспечить животному комфорт, наблюдать за симптомами и при необходимости обращаться к ветеринару. Правильный уход и вакцинация помогут вашему любимцу быстрее выздороветь и избежать осложнений.