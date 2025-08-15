Космея будет ярко цвести до самой зимы: 3 простых правила от опытного садовода

Космея / © Associated Press

Космея любима своими яркими, похожими на ромашки цветами, которые привносят легкую красоту в любой сад. При должном уходе она цветет не только летом, а может процветать вплоть до зимы. Секрет заключается в трех простых, но эффективных методах, раскрытых экспертом по садоводству Gardening with Ish, который ведет страницу в Instagram.

Об этом рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.

Он рассказывает, как ухаживать за космеей, которая будет цвести вплоть до зимы. Ее очень легко выращивать непосредственно из семян, и она не требует особого ухода.

Космея любит хорошо дренированную почву и воду, но лучшее в космее — это цветы. Вы получите так много разных сортов во многих разных цветах и формах, но они всегда цветут вплоть до зимы, если выполнить три условия.

Регулярное удаление отцветших цветов

Первое, — это регулярно удалять отцветшие цветы. Космея процветает как в почве, так и в горшках, но регулярное удаление отцветших цветов является важным с весны до зимы. Вы можете удалять отцветшие цветы так часто, как пожелаете, чтобы стимулировать непрерывный рост и свежее цветение.

Как только вы перестанете видеть здоровый цветок, немедленно срежьте его. Космея просто будет продолжать цвести, и так далее. Пока у нее много солнца и хорошо влажная почва.

Подкормка

Космея, как и многие однолетние растения, в значительной степени самодостаточна, когда речь идет о питательных веществах. Садовод не рекомендую много подкармливать космею.

Если вы поместите ее в действительно хороший многоцелевой компост, она точно будет процветать, но, если вы хотите ускорить ее рост, выберите что-то вроде многоцелевого удобрения. Высокое содержание азота должно действительно улучшить рост листьев, и если вы действительно хотите насладиться цветами, добавляйте немного удобрения для помидоров еженедельно летом и наблюдайте, как эти цветы просто сходят с ума.

Химическое удобрение для помидоров — это удобрение, состоящее преимущественно из азота, фосфора и калия. Азот играет решающую роль в содействии здоровому, энергичному росту листьев ваших растений.

Однако чрезмерная подкормка (особенно азотом) может фактически уменьшить образование цветов, стимулируя чрезмерный рост листьев.

Зима все еще важна

Космея — это однолетнее растение, что означает, что она завершает свой жизненный цикл за один вегетационный период и не переживет зиму. Как только наступят холодные месяцы, растение естественно погибнет, но нет нужды волноваться, утверждает эксперт.

Оставьте эти последние растения отмирать и коричневеть, и вы можете снять верхушки, которые будут семенами. Вы также можете купить семена, если хотите.

Все, что вам нужно сделать, — это просто посадить семена в землю, немного рассеянные по клумбам или в горшках, примерно в марте или апреле, когда станет немного теплее, и они превратятся в цветущее растение абсолютно мгновенно.