Космея будет ярко цвести до самой зимы: 3 простых правила от опытного садовода
Космея является любимым растением в летних садах благодаря своим нежным лепесткам и ярким цветам. Эти неприхотливые цветы могут продолжать цвести, если вы будете придерживаться трех простых правил.
Космея любима своими яркими, похожими на ромашки цветами, которые привносят легкую красоту в любой сад. При должном уходе она цветет не только летом, а может процветать вплоть до зимы. Секрет заключается в трех простых, но эффективных методах, раскрытых экспертом по садоводству Gardening with Ish, который ведет страницу в Instagram.
Об этом рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.
Он рассказывает, как ухаживать за космеей, которая будет цвести вплоть до зимы. Ее очень легко выращивать непосредственно из семян, и она не требует особого ухода.
Космея любит хорошо дренированную почву и воду, но лучшее в космее — это цветы. Вы получите так много разных сортов во многих разных цветах и формах, но они всегда цветут вплоть до зимы, если выполнить три условия.
Регулярное удаление отцветших цветов
Первое, — это регулярно удалять отцветшие цветы. Космея процветает как в почве, так и в горшках, но регулярное удаление отцветших цветов является важным с весны до зимы. Вы можете удалять отцветшие цветы так часто, как пожелаете, чтобы стимулировать непрерывный рост и свежее цветение.
Как только вы перестанете видеть здоровый цветок, немедленно срежьте его. Космея просто будет продолжать цвести, и так далее. Пока у нее много солнца и хорошо влажная почва.
Подкормка
Космея, как и многие однолетние растения, в значительной степени самодостаточна, когда речь идет о питательных веществах. Садовод не рекомендую много подкармливать космею.
Если вы поместите ее в действительно хороший многоцелевой компост, она точно будет процветать, но, если вы хотите ускорить ее рост, выберите что-то вроде многоцелевого удобрения. Высокое содержание азота должно действительно улучшить рост листьев, и если вы действительно хотите насладиться цветами, добавляйте немного удобрения для помидоров еженедельно летом и наблюдайте, как эти цветы просто сходят с ума.
Химическое удобрение для помидоров — это удобрение, состоящее преимущественно из азота, фосфора и калия. Азот играет решающую роль в содействии здоровому, энергичному росту листьев ваших растений.
Однако чрезмерная подкормка (особенно азотом) может фактически уменьшить образование цветов, стимулируя чрезмерный рост листьев.
Зима все еще важна
Космея — это однолетнее растение, что означает, что она завершает свой жизненный цикл за один вегетационный период и не переживет зиму. Как только наступят холодные месяцы, растение естественно погибнет, но нет нужды волноваться, утверждает эксперт.
Оставьте эти последние растения отмирать и коричневеть, и вы можете снять верхушки, которые будут семенами. Вы также можете купить семена, если хотите.
Все, что вам нужно сделать, — это просто посадить семена в землю, немного рассеянные по клумбам или в горшках, примерно в марте или апреле, когда станет немного теплее, и они превратятся в цветущее растение абсолютно мгновенно.