Кот Ларри мышелов в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит / © Associated Press

Даунинг-стрит, 10 — адрес, где «живет» политика. Но вот уже более десяти лет здесь есть еще один постоянный «жилец», чье присутствие вызывает не меньше эмоций, чем заявления премьер-министров. Ларри — главный мышелов Кабинета министров Великобритании — давно перерос статус служебного кота и стал настоящим культурным феноменом.

Ларри занимает должность Главный мышелов с 2011 года. За это время в доме сменилось шесть премьер-министров — от Дэвида Кэмерона до Кира Стармера, но кот оставался. Именно эта стабильность и сделала его любимцем нации.

Его официальное описание на правительственном сайте звучит почти как резюме мечты: «Приветствует гостей, проверяет систему безопасности и тестирует антикварную мебель на пригодность для сна».

От бездомного до иконы

Когда-то Ларри был бездомным котом в Вондсворте. Его забрали из приюта Battersea Dogs&Cats Home, чтобы бороться с грызунами во властных коридорах. Так началась его история «от крыс — к звездам».

Сейчас Ларри:

появляется на прямых эфирах,

«позирует» фотографам лучше многих политиков,

у него сотни тысяч поклонников в соцсетях,

получает фан-письма и подарки со всего мира.

Маленький инцидент, который облетел мир

Во время официального визита президента Польши Кароля Навроцкого в Лондон фотограф главы государства Николай Буяк спешил выйти из резиденции премьера, чтобы поймать нужный кадр. Именно в этот момент их траектории с Ларри пересеклись. Фотограф на мгновение потерял равновесие, кот — молниеносно среагировал и, к счастью, никто не пострадал.

Кот Ларри и Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент Навроцкий стал свидетелем сцены и не сдержал улыбки. Позже он даже поделился в Instagram фото, где нежно гладит Ларри — жест, который мгновенно понравился британской публике.

Как Ларри встретил президента Зеленского

Среди мировых лидеров, которых успел очаровать Ларри, есть и президент Украины Владимир Зеленский. Во время одного из официальных визитов в Великобританию кот с Даунинг-стрит традиционно появился у черных дверей резиденции именно в момент прибытия украинской делегации.

Кот Ларри Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир / © Associated Press

Президент Зеленский обратил внимание на Ларри, улыбнулся и ненадолго остановился, кадр мгновенно разлетелся по соцсетям и новостным лентам. Для многих этот момент стал символичным: среди напряженных переговоров о безопасности, военном положении и поддержке Украины появился короткий, но искренний жест нормальной жизни.

Британские пользователи соцсетей тогда шутили, что Ларри «одобрил визит», а украинцы восприняли сцену как еще один знак теплой поддержки и эмпатии со стороны британского общества. Сам кот, как и всегда, остался верен себе — спокойный, немного равнодушный и абсолютно уверен в собственной важности.

Кот Ларри Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Почему его так любят

Популярность Ларри можно объяснить довольно просто, ведь во времена постоянных кризисов людям нужна непартийная стабильность. Ларри — символ спокойствия и традиционности, который не зависит от выборов, бюджетов и рейтингов.

Он очаровывал Барака Обаму, Владимира Зеленского и десятки других мировых лидеров. Правда, не все были в восторге, известно, что Тереза Мэй, поклонница собак, кота недолюбливала.

Не без скандалов

Кот Ларри мышелов в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит / © Associated Press

Как и у каждой звезды, у Ларри есть критики, его обвиняли в лени, лишнем весе и даже «социальной зависимости». Но факт остается фактом: его содержание не финансируется из государственного бюджета, расходы добровольно покрывают сотрудники Даунинг-стрит.

В мире, где политика часто кажется сложной и изнурительной, Ларри напоминает, что даже в самых серьезных местах есть место для человечности, юмора и неожиданных моментов. Один кот и дипломатический визит становится теплее. Возможно, именно поэтому Ларри давно стал не просто жителем Даунинг-стрит, а настоящим национальным символом.