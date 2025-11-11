Ковер или паркет: какое покрытие пола практичнее, плюсы и минусы обоих вариантов

Ковер и паркет / © Credits

Ковер и лиственная древесина являются двумя самыми распространенными материалами для пола. Они также больше всего отличаются друг от друга. Один — преимущественно синтетический, мягкий, тихий, недорогой материал с относительно коротким сроком службы, а другой — натуральный, твердый и дорогой материал для пола, который, вероятно, прослужит дольше, чем ваш дом. Хотя вы можете использовать оба материала в своем доме, понимание природы этих покрытий позволит вам сделать осознанный выбор относительно их использования в разных местах.

Чем они отличаются друг от друга и какие есть преимущества и недостатки, разбирались в The Spruce.

Ковер против паркетного пола

Большинство современных ковров создают путем протягивания близко расположенных петель синтетических волокон через большие листы подложки. Существуют ковры из натурального волокна, преимущественно хлопковые или шерстяные, но большинство изготавливают из нейлона или полиэстера. Ковровое покрытие изготавливается в огромных рулонах и закупается квадратными метрами.

Пол из твердых пород древесины изготавливают из срубленных деревьев, перемолотых на пиломатериалы. Верхняя поверхность этих фрезерованных деревянных досок гладко отшлифована, а нижняя — слегка шероховатая. Края имеют форму шпунтов и пазов, что позволяет доскам соединяться при их установке.

Другая форма деревянного пола известна как инженерный паркетный пол. Эти плиты создаются путем приклеивания относительно тонкого поверхностного слоя настоящей лиственной древесины к толстому (и более дешевому) основному слою высококачественной фанеры. Такая конструкция делает напольное покрытие более доступным и защищает доски от расширения и сужения вследствие изменения уровня влажности. Большинство видов инженерного деревянного пола имеют такую же конструкцию с гребнем и пазом и устанавливаются так же, как и твердый деревянный пол.

Внешний вид

Ковёр

Ковер предлагает большее разнообразие цветов и текстур, но древесина твердых пород и ковры доступны в сотнях стилей, чтобы удовлетворить почти любые потребности дизайна интерьера. Ковер мягкий на ощупь и на вид.

Паркет

Основная привлекательность деревянного пола — это его естественные цвета древесного тона и зернистый рисунок, который меняется в зависимости от породы древесины. Пол из твердых пород древесины создает смелый акцент, он на ощупь и выглядит твердым и стабильным.

Побеждает паркет. Хотя это преимущественно личные предпочтения, большинство людей считают паркетный пол более привлекательным, чем ковер.

Водо- и термостойкость

Ковёр

Синтетические волокна, используемые в большинстве современных ковров, делают их чрезвычайно устойчивыми к повреждениям водой. Однако важно предотвратить проникновение воды в подкладочный слой или деревянную основу пола, поскольку под ковром может заводиться плесень. По этой причине ковер никогда не рекомендуется для влажных помещений, таких как ванные комнаты или там, где вероятны разливы, например, на кухне. Ковер также легко повреждается теплом от горящих сигарет или горячих сковородок и может выделять токсичные газы, если в доме вспыхнет серьезный пожар.

Паркет

Деревянный пол не рекомендуется в любом месте, где есть вода или влага, хотя это часто хорошо на кухне, где пролитую воду можно немедленно вытереть. Большинство деревянных полов не рекомендуется устанавливать на бетонную плиту, поскольку грунтовая влага часто просачивается через нее. Однако инженерный деревянный пол может быть достаточно стабильным при этих обстоятельствах. Лиственная древесина может иметь шрамы от сильного нагрева, хотя легкие следы подгорелости иногда можно отшлифовать и обработать.

Нет победителя. Ковровое покрытие и паркетный пол не рекомендуется использовать во влажных или постоянно влажных условиях, таких как ванные комнаты или подвальные плиты. В то время как волокна ковра устойчивы к повреждению водой, плесень и грибок могут расти в подложке ковра. Вода может легко повредить твердую древесину. Оба материала можно обжечь или сжечь сигаретами.

Уход и очистка

Ковровое покрытие / © Credits

Ковёр

Обычная чистка ковра предполагает простую, но частую чистку пылесосом. Однако некоторые пятна могут просачиваться и оседать навсегда, или пыль и бактерии легко задерживаются в волокнах, создавая ощущение, что ковер никогда не бывает тщательно чистым. Ковер также считается плохим материалом для пола для тех, кто страдает от аллергии

Паркет

Из этих двух материалов паркетный пол гораздо легче чистить. Простое подметание или уборка пылесосом удаляет остатки грязи, а периодическое влажное протирание средством для чистки древесины удалит глубокие загрязнения и большинство пятен.

Побеждает паркет. Считается, что за древесиной твердых пород легче ухаживать, поскольку она менее восприимчива к покраске и не задерживает пыль и аллергены, как ковер.

Долговечность и обслуживание

Ковёр

Обычный уход должен включать частую очистку пылесосом и попытки удалить пятна, как только вы их заметите. Периодическая глубокая чистка в профессиональной клининговой службе может продлить срок службы вашего ковра, но редко она прослужит более десяти лет.

Паркет

При надлежащем уходе паркетный пол может служить многие десятилетия, а некоторые высококачественные материалы служат поколениями. Кроме того, паркет твердых пород можно полностью отшлифовать, когда износ становится сильным. Большинство полов можно шлифовать три или даже четыре раза в течение срока службы. Поверхностный лак следует обновлять каждые несколько лет между шлифовкой. Обычно это предполагает слегка шлифовку финишной поверхности шлифовальной машиной, а затем нанесение качественного полиуретанового лака.

Побеждает паркет. Деревянный пол имеет большое преимущество перед коврами в отношении долговечности и обслуживания.

Монтаж

Ковёр

С ковром монтажники сначала прикрепляют подложку с помощью скоб и устанавливают полоски по периметру комнаты. Затем ковровое покрытие растягивается и обрезается до точной посадки с помощью специальных инструментов. Швы между частями ковра соединяются с помощью термоактивированной ленты, размещенной под швами. Это непростой процесс, поэтому лучше всего поручить установку коврового покрытия профессионалам.

Паркет

Паркетный пол обычно устанавливают путем укладки отдельных рядов досок по одному, начиная с самой длинной и самой видимой стены. Следующие доски устанавливаются, вставляя краевые пазы в шпунты предыдущих досок, затем прибивая доски к балкам гвоздями или скобами, забитыми под углом вниз через шпунты. Если доски пола необработанные, их шлифуют, красят и покрывают несколькими слоями полиуретанового лака. Однако более распространенной является предварительная обработка пола из твердой древесины на заводе. Это также касается всех изделий из паркетного пола. Укладка

Побеждает ковер. Установка своими руками — редкость для ковров или паркетного пола, поскольку для обоих нужен специальный инструмент, которым мало кто владеет. Однако затраты на профессиональную установку значительно выше для паркетного пола.

Стоимость

Ковёр

Большинство ковров стоят значительно дешевле, чем большинство материалов из твердой древесины. Хотя ковровое покрытие нужно менять каждые несколько лет, вполне приемлемое ковровое покрытие может быть вполне доступным.

Паркет

Цены на пол из твердой древесины значительно выше.

Побеждает ковер. Ковер значительно дешевле, чем деревянный пол, но помните, что вы, вероятно, будете заменять его каждые 10 лет.

Продолжительность жизни

Ковёр

Обычно ковер готов к замене через 10 лет или меньше.

Паркет

Это не редкость, когда паркетный пол служит 100 лет, и есть много случаев, когда пол служит двум или более поколениям домовладельцев.

Побеждает паркет. Ожидаемая продолжительность службы паркетного пола настолько выше, чем у ковра, что он даже может быть менее дорогим вариантом пола за весь срок службы дома.

Стоимость перепродажи

Ковёр

Ковровое покрытие обычно не добавляет большой стоимости недвижимости, поскольку оно считается недорогим и недолговечным материалом для пола. Однако новое ковровое покрытие, несомненно, будет восприниматься как улучшение старого потрепанного пола.

Паркет

Пол из твердой древесины является одобренным дизайнерским выбором вместо коврового покрытия в жилых помещениях. Он считается высококлассным и роскошным, поскольку это натуральный материал, который служит дольше, чем ковер. В зависимости от выбранного типа древесины и способа ее обработки, лиственная древесина может создать безошибочный престиж в качестве материала для пола.

Побеждает паркет. Специалисты по недвижимости и потенциальные покупатели жилья обычно отдают предпочтение паркетному полу, а не коврам.

Комфорт и звук

Паркетный пол / © Credits

Ковёр

Пожалуй, главное преимущество ковролина перед твердой древесиной — это комфорт. Ковровое покрытие мягкое и прекрасно чувствуется под босыми ногами. Это особенно успокаивающий вариант в спальнях, детских комнатах, а также в некоторых семейных комнатах и гостиных, где нужно создать атмосферу комфорта и отдыха. Ковер гораздо теплее паркетного пола, особенно прохладным зимним утром. Плотное ковровое покрытие с качественной полиуретановой прокладкой снизу может создать впечатление что ковровое покрытие придает комнате реальное тепло.

Кроме того, ковровое покрытие обладает отличными звукоизоляционными свойствами. Однако с ковровым покрытием поверхность всего пола устелена и изолирована, чтобы шум не проходил через пол.

Ковер является более безопасным выбором для пола из-за его амортизации. Споткнувшись или упав на древесину, вы можете получить травмы и разбить предметы. Это важно учитывать в домах с маленькими детьми или пожилыми людьми.

Однако ковер может быть плохим выбором для аллергиков. Ковры улавливают пылевых клещей и другие аллергены. Кроме того, ковры обычно изготавливаются из химических веществ, которые могут вызвать реакции у людей с чувствительностью.

Паркет

Основная претензия к паркетным полам заключается в том, что они шумные. При установке на верхних уровнях люди внизу часто жалуются, что слышат каждый шаг. Твердая древесина все же имеет один важный комфорт. В то время как ковер может притягивать и удерживать пыль и микроорганизмы, лиственную древесину легко подметать или очищать от этих частиц, которые могут быть проблемой для аллергиков.

Паркет также может быть привлекательным для тех, кто обеспокоен использованием экологичных строительных материалов. Большинство ковровых покрытий изготавливается в основном из продуктов очищенной нефти, которые не являются натуральными. Лиственная древесина — это природный материал, изготовленный из деревьев, которые можно пересаживать и обновлять. Однако, покупая материалы из лиственных пород, проведите исследование и убедитесь, что они собираются экологически чистым способом.

Побеждает ковер. Что касается немедленного комфорта, ковер имеет явное преимущество перед твердым деревом. Однако владельцы домов, которые предпочитают «зеленые» строительные материалы, будут отдавать предпочтение натуральному качеству пола из твердой древесины.

Вердикт

По большинству сравнений паркетный пол превосходит ковер, имеет лучшую долговечность, более элегантный внешний вид и лучшую стоимость недвижимости. Однако ковер может быть хорошим выбором, когда ваш главный интерес — комфорт или когда бюджет является проблемой. Просто будьте готовы менять ковер каждые 10 лет или около того.