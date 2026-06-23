Крапива на садовом участке: почему ее не стоит вырывать и какая от нее польза

Крапива / © Credits

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Нам нужно перестать беспокоиться об ожогах и начать ценить многочисленные преимущества крапивы для нас и наших садов. Кто из нас не проклинал крапиву, когда встреча с ней приводила к резкой, жгучей боли, когда она вонзала свои волоски в нежную икру или ладонь.

Почему крапива не так плоха, как кажется на первый взгляд, и какую пользу она может принести, рассказывает Gardens Illustrated.

Это правда, что скромная крапива играет роль надоедливого сорняка. Не особо красивое, это травянистое многолетнее растение легко и активно размножается подземными корневищами, и если не выкорчевать его в молодом возрасте или не контролировать его рост, оно может быстро задушить другие растения. Более того, если не контролировать её рост, она может достичь 2-метровой высоты, что затрудняет избавление от нее, не рискуя быть ужаленным. Ее меньший родственник, Urtica urens, является однолетним растением, поэтому, если вы сможете уничтожить его до того, как он даст семена, его будет легче контролировать.

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Однако все чаще эксперты предлагают нам приветствовать этого инвазивного зверя на наших участках, чтобы максимально использовать множество питательных веществ, которые приносят пользу нам, дикой природе и нашей почве.

Недооцененный суперпродукт

Крапива издавна служила нам пищей, лекарством и одеждой. Когда у нас не хватало хлопка или льна, крапива всегда была под рукой. Кроме того, это источник пищи с высоким содержанием железа. До того, как капуста кале и шпинат стали популярными, мы собирали крапиву, а её семена богаты белком.

Действительно, крапива содержит в два раза больше железа, чем шпинат, и в семь раз больше витамина С, чем апельсины, а также витамины А и К и кальций. Из неё можно приготовить широкий спектр продуктов, включая пасты, салаты, чаи, настойки и т. д.

Её также можно превратить в «пищу» — для ваших растений, то есть в отличное органическое удобрение. Крапивный чай (не путать с «питьевым» крапивным чаем; отваром из сушеной крапивы или настоем из семян), как, например, чай из окопника, можно приготовить, просто замочив крапиву в контейнере и сцедив жидкость.

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Замочите килограмм свежей крапивы на каждые 10 литров воды на срок до 3 недель (будьте осторожны, она будет пахнуть!). Когда настой будет готов, извлеките твердую часть и отложите её на компостную кучу. Разбавьте оставшуюся жидкость в соотношении 1 часть настоя к 10 частям воды и используйте в качестве обычной подкормки для овощей и лиственных растений. Вы можете использовать более слабый раствор (с удвоенным количеством воды) для подкормки рассады и молодых растений.

Крапива для природы

Когда вы не употребляете свой суперзаменитель шпината, было бы разумно оставить немного крапивы, чтобы способствовать повышению биоразнообразия вашего участка.

Крапива поддерживает целый ряд различных опылителей и даже некоторых птиц. Поскольку насекомые, которые её используют, довольно нежные, они не запускают механизм волосков, а это означает, что они могут искать пищу и откладывать яйца, не подвергаясь укусам.

Среди насекомых есть несколько видов бабочек, которые откладывают яйца на листьях, а их личинки питаются этими листьями после вылупления.

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Крапива также может служить местом обитания морковной мухи, и способ борьбы с ней заключается в удалении крапивы из живых изгородей. Однако соблюдение обычных мер предосторожности и удаление крапивы подальше от морковных грядок должно помочь.

Покалывание крапивой

Помимо множества полезных свойств в пищевом отношении, исследователи стремятся понять, насколько крапива может помочь облегчить симптомы заболеваний. Существуют свидетельства использования крапивы в народной медицине ещё во времена древних греков и римлян, а Плиний Старший писал, что римские солдаты использовали её для стимуляции кровообращения — процесса, который называется крапивница.

Конечно, высокое содержание железа в крапиве делает её полезным продуктом для борьбы с анемией, но учёные также изучают, как её жало может помочь облегчить боль при остеоартрите.

Учёные из Плимутского университета провели испытания на 27 добровольцах с остеоартрозом основания большого пальца, используя как крапиву, так и «плацебо»-листик (тот, который не жалил). Участники «жалили» себя листьями в течение недели, чтобы проверить, улучшилось ли их самочувствие.

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Участники отмечали значительное уменьшение боли и улучшение подвижности в течение недельного испытания. Сами исследователи признают, что это испытание слишком маломасштабное и краткосрочное, чтобы сделать убедительные выводы о том, что крапива может быть полезна для облегчения боли при артрите, но пришли к выводу, что это направление стоит изучить.

Если вы окажетесь в весьма необычной ситуации, когда у вас нет собственной крапивы для выращивания и сбора, вы можете купить семена и вырастить её из них. Если у вас есть готовый запас, вы можете собрать семена осенью и посеять их в удобном месте. Просто посейте семена на поверхность почвы осенью или весной, и они должны прорасти через пару недель. Убедитесь, что вы выбрали достаточно плодородную почву. Обратите внимание, что крапива, которая самостоятельно проросла и свободно растет на вашем участке, свидетельствует о том, что ваша почва уже богата азотом, поэтому с подкормкой там следует быть осторожными.

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