Крашанки из салфеток instagram.com/viktoriya_teryaeva / © Instagram

Современная Пасха — это уже не только классические красители и традиционные орнаменты, соцсети диктуют новые тренды, а именно нежность, текстуры, естественность и немного креатива.

Именно поэтому все популярнее становятся альтернативные техники декора, такие, которые имеют изящный вид, но остаются максимально простыми в исполнении. И один из таких способов — декор с помощью салфеток и фольги. Блогер Виктория Теряева показала простой способ декора, который не требует специальных красок, зато дает «вау» эффект.

Что понадобится

Для создания стильных пасхальных яиц вам нужно всего несколько вещей:

салфетка с рисунком

листы пищевой фольги

белок яйца

Никаких красителей или сложных инструментов, все максимально доступно.

Как сделать пасхальные яйца

Хорошо вымойте яйца, отварите их и дайте полностью остыть. Это важно, чтобы декор хорошо держался. Отделите верхний тонкий слой салфетки и вырежьте желаемые элементы, например, цветы, орнаменты или абстрактные детали. Смажьте поверхность яйца белком и приложите вырезанный фрагмент салфетки. Сверху также осторожно покройте его белком, он работает как натуральный клей. Повторите тот же процесс с фольгой, это придаст блеска и современного акцента. Оставьте яйца на 10-15 мин до полного высыхания.

Эта техника — идеальный пример того, как простые вещи могут выглядеть стильно и современно. Она подходит и для семейного декора, и для декорирования подарков.

Результат действительно впечатляет, и с этим трудно не согласиться. Такие пасхальные яйца хочется не только есть, но и фотографировать, дарить и хранить как часть праздничного настроения.