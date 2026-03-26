Крашанки как искусство — как сделать эстетичный пасхальный декор за 15 минут
Пасха — не только традиции, но и простор для творчества. В этом сезоне в тренде минималистичные, эстетичные пасхальные яйца, которые выглядят как из Pinterest.
Современная Пасха — это уже не только классические красители и традиционные орнаменты, соцсети диктуют новые тренды, а именно нежность, текстуры, естественность и немного креатива.
Именно поэтому все популярнее становятся альтернативные техники декора, такие, которые имеют изящный вид, но остаются максимально простыми в исполнении. И один из таких способов — декор с помощью салфеток и фольги. Блогер Виктория Теряева показала простой способ декора, который не требует специальных красок, зато дает «вау» эффект.
Что понадобится
Для создания стильных пасхальных яиц вам нужно всего несколько вещей:
салфетка с рисунком
листы пищевой фольги
белок яйца
Никаких красителей или сложных инструментов, все максимально доступно.
Как сделать пасхальные яйца
Хорошо вымойте яйца, отварите их и дайте полностью остыть. Это важно, чтобы декор хорошо держался.
Отделите верхний тонкий слой салфетки и вырежьте желаемые элементы, например, цветы, орнаменты или абстрактные детали.
Смажьте поверхность яйца белком и приложите вырезанный фрагмент салфетки.
Сверху также осторожно покройте его белком, он работает как натуральный клей.
Повторите тот же процесс с фольгой, это придаст блеска и современного акцента.
Оставьте яйца на 10-15 мин до полного высыхания.
Эта техника — идеальный пример того, как простые вещи могут выглядеть стильно и современно. Она подходит и для семейного декора, и для декорирования подарков.
Результат действительно впечатляет, и с этим трудно не согласиться. Такие пасхальные яйца хочется не только есть, но и фотографировать, дарить и хранить как часть праздничного настроения.