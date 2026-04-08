Крашенки с золотом — как сделать роскошные праздничные яйца

В этом году тренд среди хозяек — пасхальные яйца с золотым декором, которые имеют дорогой и изящный вид, но делаются совсем просто.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Крашанки с золотом tiktok.com/@anna_didus

Крашанки с золотом tiktok.com/@anna_didus

Классические крашеные яйца всегда ассоциируются с Пасхой. Но что, если добавить им блеска. Сусальное золото или серебро превращает обычное яйцо в настоящий артобъект. Идеально для тех, кто хочет поразить гостей или просто добавить праздничного шика своему столу. Как все правильно сделать рассказали на странице anna_didus.

Крашанки с золотом tiktok.com/@anna_didus

Крашанки с золотом tiktok.com/@anna_didus

Что понадобится

  • Яйца (вареные до готовности)

  • Сусальное золото или серебро

  • Вода

  • Белок (яичный)

Что делать

  1. Отварите яйца до полной готовности и остудите.

  2. Наносим белок, наденьте перчатки, чтобы не оставлять отпечатков. С помощью белка, осторожно смажьте поверхность яйца, он будет клеем для золота.

  3. Нанесение золота. Возьмите сусальное золото или серебро на перчатку, аккуратно размажьте его и приложите к яйцу. Работайте осторожно, чтобы не порвать тонкую металлическую пленку.

  4. Финальный штрих. Для дополнительного блеска можно слегка смазать яйцо маслом.

В результате получите настоящее произведение искусства, которое будет сиять на вашем столе и подчеркивать праздничную атмосферу.

Крашенки с золотом — отличный способ совместить традиции и современный дизайн. Даже минимум материалов и простые шаги позволяют создать праздничный декор, который имеет дорогой и стильный вид. Этот способ подходит как для семейного рукоделия с детьми, так и для вечеринки с друзьями, где каждое яйцо станет маленьким предметом восхищения.

