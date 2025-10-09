Крашеный пол - дизайнерский тренд 2026 года - дизайнерский тренд 2026 года / © Credits

Об этом рассказывает издание Martha Stewart и отмечает, что крашеный пол — главный тренд следующего года. Он не только придает интерьеру особый характер, но и позволяет недорого обновить помещение без ремонта.

Пол часто остается последним пунктом в списке дизайна, хотя именно он создает основу для атмосферы дома. Его покраска — это быстрый, экологичный и стильный способ обновить пространство. Современные краски не только имеют большую палитру оттенков, но и обеспечивают хорошее покрытие, которое выдерживает ежедневную нагрузку.

Кроме того, такой пол:

визуально меняет пропорции комнаты — делает ее просторнее или уютнее;

подчеркивает стиль интерьера, от скандинавского до модерна;

помогает экономить — не нужно вкладывать деньги в новое покрытие;

дает полную свободу творчества.

Для покраски пола важно использовать специальные стойкие покрытия, которые выдерживают влагу и истирание. Эксперты советуют выбирать краски с матовым или полуглянцевым эффектом. Такие краски не только красивые, но и практичные, они легко моются и даже защищают деревянные доски от износа.

Идеи для покраски пола

Нейтральная классика

Если вы только начинаете знакомство с цветом в пространстве, начните с бежевых, серых или кремовых тонов. Они создают «бесшовный» эффект между полом и стенами, добавляют пространству спокойствия и гармонии.

Совет: цвет пола всегда будет выглядеть светлее, чем тот же оттенок на стенах, учтите это при выборе.

Светлые оттенки — больше света

Светлый пол — тренд, который никогда не теряет актуальности. Он «отражает» естественный свет, делает помещение более светлым и воздушным.

Популярные варианты: молочно-белый, светло-серый, теплый айвори или пастельный голубой.

Полосы с характером

Полосатый пол добавляет энергии и динамики. Это отличная альтернатива ковру, вы получаете визуальный акцент и одновременно легкую уборку.

Комбинации цветов: синий и белый, терракотовый и кремовый, зеленый и песочный.

Классическая «шахматная доска»

Такой узор возвращается в моду не только в кухнях. Это смелое, но одновременно элегантное решение для коридора или ванной комнаты. Попробуйте не черный и белый цвета, а более мягкие вариации, например, розовый с оливковым, терракотовый с бежевым.

Имитация дорожек и ковров

Если хотите добавить уюта, но без использования настоящего текстиля, просто нарисуйте его. Краской можно создать эффект ковра или «дорожки» в коридоре, это практично, оригинально и с минимумом пыли.

Как все правильно сделать

Хорошо подготовьте поверхность: очистите и отшлифуйте пол, чтобы краска ровно легла. Наносите несколько тонких слоев, а не один толстый, это повысит износостойкость. Используйте качественный валик и малярную ленту для четких линий. Дайте краске высохнуть не менее 48 часов, прежде чем ходить по поверхности.

Крашеный пол — это не просто новинка сезона. Это пример осознанного дизайна, где главную роль играют креативность, экологичность и персональный стиль. Такое решение прекрасно подходит для тех, кто стремится обновить дом без лишних затрат и создать атмосферу, наполненную цветом и настроением.