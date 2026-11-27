Красиво на фото, неудобно в жизни: дизайнерские решения, о которых вы впоследствии пожалеете / © Associated Press

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Когда вы планируете ремонт или обустройство дома, легко увлечься красивыми деталями. Хочется панорамного освещения, необычной сантехники и эффектных архитектурных элементов. Однако есть нюанс? то, что выглядит безупречно на фото, не всегда удобно в быту, об этом рассказало издание Good Housekeeping. Пользователи Reddit обсудили, какие решения для дома они больше никогда бы не выбрали, и составили список неожиданных антитрендов.

Раздвижные двери

Раздвижные двери кажутся отличным решением для небольших помещений, ведь им не требуется место для открывания, как традиционным дверям. Однако пользователи Reddit жалуются на недостаточную приватность, ведь между дверью и стеной часто остаются щели. Поэтому для спальни или ванной комнаты это решение может оказаться не самым лучшим.

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Винтовая лестница

Они придают интерьеру характер и напоминают стильные загородные дома или дизайнерские лофты. Однако здесь возникает бытовая проблема: попробуйте поднять по такой лестнице матрас, диван или крупную бытовую технику. Именно транспортировка громоздких вещей становится настоящим испытанием.

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Двойная раковина с двумя отдельными чашами

Необычная конструкция может выглядеть эффектно, однако не всегда практична. Из-за разделения на две небольшие части остается меньше места для мытья крупной посуды, а сам процесс мытья тарелок становится менее удобным.

Собственный бассейн

Мечта о летних вечерах у воды может быстро разбиться о реальность, ведь бассейн требует регулярного ухода, очистки, обслуживания и немалых затрат. Иногда удовольствие от него просто не компенсирует всех этих хлопот.

Мансардное окно

Больше естественного света — безусловный плюс. Однако владельцы таких окон отмечают и неприятные сюрпризы, такие как конденсат, который может капать сверху, и сложности с поддержанием комфортной температуры в комнате. Поэтому перед установкой стоит позаботиться о качественной изоляции и вентиляции.

Отдельная ванна на ножках

Она мгновенно придает ванной комнате атмосферу винтажного отеля. Однако пользователи Reddit обращают внимание на не слишком романтичные детали, такие как необычная занавеска для душа, которую приходится устанавливать по всему периметру, и высокий бортик, через который не всегда удобно заходить в ванну и выходить из нее.

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Главный урок из этих историй прост? интерьер должен быть не только красивым, но и удобным именно для вашего образа жизни. Прежде чем влюбиться в эффектную картинку с Pinterest, представьте, как вы будете пользоваться ею каждый день, например, мыть посуду, принимать душ или заносить новый диван. Ведь настоящая роскошь дома — это не только стильный вид, но и отсутствие бытовых компромиссов.

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