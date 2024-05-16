Красиво и полезно: блогер показал, как сделать перголу для помидоров

У некоторых садоводов огород имеет почти такой же эффектный декоративный вид, как сад.

Обычно перголы заплетают красивыми цветущими растениями: розами, клематисом, жасмином или глицинией. Также очень популярным растением для пергол является виноград.

Но блогерша mamanowwhat предлагает интересную и довольно-таки революционную идею заплести перголу томатами.

Для этого вам нужно выбрать достаточно высокорослые сорта помидоров и усадить их у перголы с обеих сторон. Можно по несколько кустов с каждой стороны.

Если у вас нет готовой перголы, вы можете сделать ее собственноручно, например, из металлических секций, которые используют для заборов, как это сделала блоггерша на своем огороде. Помните, помидоры – это все же не виноград, они не могут вырасти выше 220 см. Поэтому не делайте перголу слишком высокой.

Когда помидоры начнут подрастать, осторожно пустите их вдоль конструкции. Ближе к концу лета вы сможете наслаждаться тенью и одновременно спелыми томатами.

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