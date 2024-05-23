Пестрая красота: цветы с самым длинным цветением, которые украсят ваш сад

С приходом тепла люди все больше внимания уделяют своему саду, а май – идеальный месяц для посадки долгоцветущих растений.

Летом хочется максимально много времени проводить на улице. Сидеть отдыхать и наслаждаться красотой цветов. К счастью, есть одно растение, которое вы точно захотите посадить у себя!

Садовница из TikTok Amy The Lockdown Gardener, которая знает все о растениях, цветах и садоводстве рассказала, что у этих цветов самый длинный срок цветения, их очень просто выращивать, они устойчивы к улиткам и чрезвычайно красочны.

Недотрога

Разрыв-трава

Она отметила, что эти цветы – одна из основ ее сада.

За этими красивыми растениями не только легко ухаживать, но они очень яркие и популярные однолетние цветы, которые можно сажать как дома, так и на улице. Вы можете выращивать разрыв-траву в горшках, подвесных корзинах, оконных ящиках, а также бордюрах и грядках, что делает её максимально универсальной.

Если вы хотите, чтобы они цвели у вас в саду, попробуйте посадить их сейчас или раньше весной, чтобы они зацвели на лето.

Обычно они цветут до первых заморозков, с мая по ноябрь. У них нет проблем с такими болезнями, как мучнистая роса, а улитки их не трогают. Также их очень просто рассаживать. Поэтому до того, как ударят заморозки, вы можете отрезать несколько побегов и посадить их дома, как комнатное растение.

Эти цветы могут стать настоящим украшением вашего сада или придомовой территории.

Кстати, мы также писали о том, " Почему не всегда работает укоренение растений "

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