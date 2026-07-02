Красота, о которой можно пожалеть: растения, которые не стоит сажать в своём саду

Лук туберозный / © Associated Press

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Когда вы выбираете растения для сада, большинство мечтает о цветнике, который будет одновременно красивым, полезным для опылителей и неприхотливым в уходе. Особенно привлекают местные виды или растения, которые нравятся пчелам, бабочкам и колибри.

Впрочем, опыт показывает, что даже самые эффектные и экологически ценные культуры могут оказаться настоящим испытанием. Одни стремительно захватывают весь участок, другие постоянно болеют, а некоторые годами прорастают даже после того, как их, казалось бы, полностью удалили, об этом рассказало издание Good Housekeeping

Амарант

Высокие стебли с яркими бордовыми соцветиями делают амарант настоящим украшением сада. К тому же его зерна очень питательны.

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Однако в первые годы вам, возможно, удастся срезать растения до того, как они дадут семена. Но со временем может оказаться, что семена амаранта очень любят птицы. Они разносят его по всему участку, поэтому даже через десять лет после первой посадки растение будет продолжать самостоятельно появляться в разных уголках сада.

Лук туберозный

Лук туберозный ценят за его вкус и за то, что пчелы любят его цветы. Однако стоит хотя бы немного расслабиться, как это многолетнее растение начинает быстро захватывать грядки.

Многие садоводы годами пытаются полностью избавиться от него на клумбах. Помогают лишь регулярное выкапывание во влажной почве, обрезка цветов до образования семян и высадка других сильных растений-конкурентов.

Крокосмия

Оранжевые, желтые или красные цветы крокосмии выглядят очень эффектно.

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Однако растение активно распространяется с помощью подземных клубнелуковиц и столонов. Оно может быстро захватить новые территории. А самое досадное, что впоследствии оно может даже перестать цвести, оставив после себя лишь густые заросли листьев.

Физостегия

Название «obedient plant» («послушное растение») звучит очень мирно. Но на деле всё наоборот. К счастью, физостегию относительно легко выдергивать из земли. А в конце лета она вознаграждает терпение красивыми розовыми соцветиями.

Горная мята

Настоящий магнит для опылителей. Именно поэтому многие садоводы с удовольствием её высаживают. Но она быстро начинает разрастаться, занимает всё больше места и вытесняет другие культуры.

Монарда

У монарды практически безупречная репутация. Она привлекает пчел и бабочек, прекрасно пахнет. Однако некоторые садоводы рассказывают, что, когда высаживали её на хорошо освещённом месте с хорошей циркуляцией воздуха, оба раза растение сильно поражалось мучнистой росой.

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Мексиканская петуния

Ярко-фиолетовые цветы мексиканской петунии выглядят очень нежно. Это многолетнее растение прекрасно переносит жару, быстро разрастается и словно каждый раз «оживает» после обрезки.

По словам садоводов, даже если каждый год выкапывать растение и выбрасывать его, в следующем сезоне оно снова неожиданно появится в саду.

Традесканция

Нежные сине-фиолетовые цветы и узкие листья могут ввести в заблуждение. На самом деле традесканция активно распространяется по саду и постепенно вытесняет другие растения. Садоводы, которые сажали её в своём саду уже много лет, безуспешно борются с ней и проигрывают эту борьбу.

Рудбекия

Весёлые жёлтые цветы рудбекии давно стали классикой декоративных садов. Они нравятся опылителям и кажутся совершенно безопасными.

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Однако на практике растение начинает активно самосеяться, прорастать там, где его вовсе не планировали видеть, и постепенно занимает всё большую территорию.

Японский спорыш

Иногда самая дешёвая покупка оборачивается самой дорогой ошибкой. Именно так может случиться с садоводами, которые приобрели пестрый японский спорыш. Лишь со временем становится понятно, насколько агрессивно это растение. Даже спустя годы после удаления отдельные побеги продолжают появляться на том же месте.

Большинство растений из этого списка нельзя назвать плохими. Напротив, многие из них привлекают опылителей, выглядят эффектно или даже относятся к местной флоре. Однако перед посадкой стоит учитывать не только их красоту, но и особенности роста, склонность к самосеву, устойчивость к болезням и способность быстро захватывать территорию.

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