Красота в бутылке: как надолго сохранить цветы свежими

Если вы любите цветы и хотите сохранить их красоту даже в зимние месяцы, существует простой и эффективный способ, который позволит вам наслаждаться ими круглый год.

На странице motherhenshomestead показали интересный и красивый лайфхак, как надолго сохранить цветы и лето в стеклянной бутылке.

Что понадобится:

Стеклянная бутылка с крышкой: выберите бутылку, которая будет герметично закрываться, чтобы защитить цветы от внешних факторов.

Детское масло: этот ингредиент поможет сберечь влажность цветов и защитит их от порчи. Не смешивайте масло с другими жидкостями.

Цветы: выберите цветы, которые вы хотите сохранить. Это могут быть как свежесрезанные, так и высушенные варианты.

Как хранить цветы в бутылке

Перед тем, как поместить цветы в бутылку, выберите те, которые еще не начали увядать. Если вы используете свежесрезанные цветы, дайте им постоять в воде на несколько часов, чтобы они хорошо "напились" ею. Прежде чем наполнить бутылку маслом, убедитесь, что она чистая и сухая. Это предотвратит появление бактерий, которые могут вызвать порчу. Наполните бутылку детским маслом доверху. Важно, чтобы цветы были полностью погружены в масло, поскольку это поможет сохранить их структуру и цвет. Добавьте цветы в бутылку, осторожно размещая их так, чтобы они не сломались. Зажмите крышку на бутылке, чтобы защитить цветы от воздуха и загрязнений. Это поможет сохранить их свежесть в течение длительного времени.

Советы:

Не все цветы подходят для подобного хранения. Лучше всего выбирать прочные варианты, такие как розы, гвоздики или лилии.

Периодически проверяйте бутылку на наличие признаков порчи или изменений цвета цветов.

Используя детское масло, вы можете наслаждаться яркими цветами и летней красотой круглый год. Этот простой лайфхак позволит вам добавить нотку вдохновения в жизнь, вне зависимости от сезона.

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