ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
333
Время на прочтение
3 мин

Креативные способы использования старых простыней

Старые простыни не обязательно должны закончить свой путь в мусорке. Они могут стать стильным органайзером, мягкой лежанкой для любимца или даже экосумкой для покупок. Все, что нужно — немного креатива и желание дать ткани вторую жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Креативные способы использования старых простыней

Креативные способы использования старых простыней / © Credits

Простыни теряют свежесть уже через два-три года, они могут полинять, растянуться или покрыться колтунами. Но не спешите их выбрасывать. Издание Martha Stewart советует использовать старое постельное белье для множества практичных и креативных целей. От защиты мебели и полок до детских костюмов и пикников — старые простыни могут стать вашим самым неожиданным помощником в быту.

  • Кровать для домашних любимцев. Старые простыни легко превратить в удобные и мягкие лежанки для кошек и собак. Для быстрого варианта сложите ткань несколько раз и закрепите концы прищепками. Если хотите долговечное решение — сшейте края, оставьте отверстие для набивки старыми вещами или тканевыми обрезками.

  • Эко сумки. Простыни из хлопка или льна — идеальны для создания тканевых сумок, которые заменят пластиковые пакеты. Такая переработка не только стильная, но и полезная для планеты.

  • Подстилки для полок в кладовке. Вырезанные по размеру куски ткани защищают полки от пыли и крошек. Легко чистить, менять и ничего не стоит.

  • Покрывало для автомобиля Простыни можно использовать как временные чехлы для машины, чтобы защитить ее от пыли, листьев и грязи. Если покрывало не полностью закрывает авто, закрепите его прищепками.

  • Органайзеры для шкафа и ящиков. Простыни можно превратить в разделители для одежды или тканевые органайзеры, чтобы вещи не перемешивались. Легко подстраиваются под размер ящика или высоту полок.

  • Защита мебели. Драпировка старой простыней дивана или кресла поможет сохранить его чистым, особенно если дома есть домашние любимцы.

  • Ткань для одеял и лоскутного шитья. Мягкие хлопковые простыни идеальны для этого. Они добавляют тепла и уюта в любые домашние проекты.

  • Защитная упаковка для хранения. Используйте старые простыни как обертку или набивку для хрупких вещей. Это экологическая альтернатива пузырьковой пленке.

  • Пикник или пляж. Старые простыни прекрасно подойдут для пикника в парке или на пляже. Большие и легкие, они создают чистую поверхность и легко моются.

  • Полировка серебра. Вырезанные куски простыни идеальны для чистки серебряных предметов и ювелирных украшений. Тонкая ткань хорошо достается в складки и рельефы.

  • Мешки для белья или хранения. Даже новичок в шитье может создать тканевый мешок из простыни, достаточно сшить бока и добавить завязку или липучку.

  • Подкладка для корзин. Старая простынь удачно превращается в стильную подкладку для корзин, например, книжных, игрушечных или декоративных.

  • Костюмы для детей. Простыни — бюджетный материал для детских костюмов. К примеру, быстро создаем костюм призрака или мумии, просто вырежьте отверстия для глаз или полоски ткани.

  • Помощь в приюты для животных. Если у вас остались лишние простыни, отдайте их в приюты для животных. Там их используют как постель или для уборки. Перед посещением приюта лучше позвонить и узнать условия приема.

Старые простыни — это не мусор, а возможность проявить креативность и сделать жизнь более практичной и экологичной. От лежанки для кота до пляжного покрывала — вариантов множество.

Дата публикации
Количество просмотров
333
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie