Кремово-тыквенный суп: вкусный осенний рецепт

Попробуйте приготовить этот вкусный и питательный яркий суп, который понравится даже тем, кто не любит тыкву.
На странице zdrowo_w_15_minut показали, как приготовить лучший тыквенный крем-суп с запеченными овощами.
Ингредиенты
- Тыква (маленькая)
- 1 шт.
- Красный перец
- 1 шт.
- Головка чеснока
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Лук шалот
- 2 шт.
- Розмарин
- Тимьян
- Соль
- Перец
- Прованские травы
- Оливковое масло
- 2-3 ст. л
- Кокосовое молоко
- 200 мл
- Овощной бульон
- 750 мл
- Лимон
- 1/2 шт.
- Хлеб
Приготовление:
- Запекайте овощи при 200°С около 40 минут, пока они не станут мягкими и румяными;
- После запекания снимите шкурку и почистите перец;
- Положите в кастрюлю, влейте бульон, добавьте кокосовое молоко, специи и лимон;
- Перебейте все блендером;
- Любую булочку или хлеб нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде с оливковым маслом и 2 измельченными зубчиками чеснока, пока они не станут хрустящими.
Это вкусный и ароматный суп, который достаточно просто и быстро приготовить к столу.
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