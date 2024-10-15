Кремово-тыквенный суп: вкусный осенний рецепт

Попробуйте приготовить этот вкусный и питательный яркий суп, который понравится даже тем, кто не любит тыкву.

На странице zdrowo_w_15_minut показали, как приготовить лучший тыквенный крем-суп с запеченными овощами.

Ингредиенты Тыква (маленькая) 1 шт. Красный перец 1 шт. Головка чеснока 1 шт. Морковь 1 шт. Лук шалот 2 шт. Розмарин Тимьян Соль Перец Прованские травы Оливковое масло 2-3 ст. л Кокосовое молоко 200 мл Овощной бульон 750 мл Лимон 1/2 шт. Хлеб

Приготовление:

Запекайте овощи при 200°С около 40 минут, пока они не станут мягкими и румяными;

После запекания снимите шкурку и почистите перец;

Положите в кастрюлю, влейте бульон, добавьте кокосовое молоко, специи и лимон;

Перебейте все блендером;

Любую булочку или хлеб нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде с оливковым маслом и 2 измельченными зубчиками чеснока, пока они не станут хрустящими.

Это вкусный и ароматный суп, который достаточно просто и быстро приготовить к столу.

Читайте также: