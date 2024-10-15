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Кремово-тыквенный суп: вкусный осенний рецепт

Кремово-тыквенный суп: вкусный осенний рецепт

Кремово-тыквенный суп / Фото: Credits

Попробуйте приготовить этот вкусный и питательный яркий суп, который понравится даже тем, кто не любит тыкву.

На странице zdrowo_w_15_minut показали, как приготовить лучший тыквенный крем-суп с запеченными овощами.

Ингредиенты

Тыква (маленькая)
1 шт.
Красный перец
1 шт.
Головка чеснока
1 шт.
Морковь
1 шт.
Лук шалот
2 шт.
Розмарин
Тимьян
Соль
Перец
Прованские травы
Оливковое масло
2-3 ст. л
Кокосовое молоко
200 мл
Овощной бульон
750 мл
Лимон
1/2 шт.
Хлеб

Приготовление:

  • Запекайте овощи при 200°С около 40 минут, пока они не станут мягкими и румяными;
  • После запекания снимите шкурку и почистите перец;
  • Положите в кастрюлю, влейте бульон, добавьте кокосовое молоко, специи и лимон;
  • Перебейте все блендером;
  • Любую булочку или хлеб нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде с оливковым маслом и 2 измельченными зубчиками чеснока, пока они не станут хрустящими.

Это вкусный и ароматный суп, который достаточно просто и быстро приготовить к столу.

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