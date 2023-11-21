Крутой лайфхак: как скрыть дыру, создав уникальную вещь

Не знаете, как скрыть дыру или хотите стильно кастомизировать одежду? Попробуйте такой вариант.
- Для этого вам понадобятся плотные нити двух цветов и игла.
- Сначала сложите несколько раз нить и расположите на том месте, где вам нужно, например, прикрыв дырку.
- Пришейте к вашей вещи, закрепив по центру.
- Далее сомкните вместе концы нити, и поперечными стежками вышейте "бутон" у закрепленного основания.
- Вышейте стебель цветка и обрежьте концы "лепестков", сделайте их пушистыми.
У вас получится небольшой цветок, который скроет дыру или пятно и придаст вашей вещи уникальности.
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