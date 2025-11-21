Кухонные тренды 2026 года: что будет в моде / © Associated Press

Если последнее десятилетие диктовало моду на стерильно-белые поверхности и неброский дизайн, то новый год приносит более смелые решения: выразительные фактуры, сложные цвета, скрытые пространства и технологии, которые меняют наш ежедневный ритуал приготовления пищи. Издание Martha Stewart собрало прогноз от ведущих интерьерных дизайнеров о том, что ожидать в новом году.

Разделенное пространство

Популярность открытых кухонь постепенно меняется в пользу зонированного пространства. Владельцы домов стремятся иметь отдельные зоны для приготовления пищи, хранения и ежедневного использования, чтобы скрыть бытовой беспорядок и крупные кухонные приборы.

Мы вступаем в эру «слоистых» кухонь, где производительность происходит за кулисами, а результат на переднем плане. Складские комнаты, кухни для подготовки блюд и скрытые зоны для техники становятся стандартом.

Больше цвета

Хотя нейтральные оттенки не исчезнут совсем, в 2026 году акцент смещается на теплые и насыщенные цвета. Персиковый, терракотовый, глубокий зеленый, охра и «грязный» синий, именно они создают атмосферу уюта и эмоциональной глубины.

Эти цвета прекрасно сочетаются с нейтральными и сбалансируют пространство. Такие оттенки делают кухню персонализированной и сразу задают стиль всему дому.

Натуральный камень

Камень на столешницах и фартуках — не новинка, но в 2026 году он получает уникальные формы и выразительную текстуру. Узоры и естественные «движения» камня делают пространство живым и интересным.

Все больше людей выбирают материалы, которые рассказывают историю, а не просто функциональные. Новые профили краев столешниц и необычные формы фартуков добавляют кухне характер и стиль.

Технологии

Индукционные плиты становятся стандартом современной кухни. Они экономны, экологичны и легки в уходе. Даже сторонники газовых плит оценивают их за удобство и современный вид.

Люди любят индукционные технологии за их бесшовный вид и легкость в уборке. И что самое приятное, индукция может имитировать классическую плиту с ручками и крановыми элементами, так что компромиссов не будет.

Фурнитура как декоративный акцент

Ручки, петли и аксессуары для кухни перестают быть просто функциональными. В 2026 году они превращаются в маленькие дизайнерские детали, которые подчеркивают стиль пространства.

Фурнитура больше напоминает мебельную, с интересными формами и обработкой. Латунь, никель и другие металлы становятся своеобразным ювелирным дополнением кухни, добавляют пространству шарма и завершенности.

2026 год — это о функциональности, эстетике и комфорте. Зонированные пространства, насыщенные цвета, природные материалы, технологическая индукция и элегантная фурнитура, все эти элементы создают кухню, где хочется готовить, встречать гостей и наслаждаться каждым моментом.

Поэтому время обновить свое кулинарное пространство, добавить цвета и текстур, и сделать кухню сердцем дома, которое вдохновляет.