Кухонный апокалипсис: какую посуду лучше немедленно выбросить / © Associated Press

Мы проводим часы на кухне, готовим завтраки, обеды и ужины, поэтому часто не задумываемся, что именно стоит у нас под руками. Но ваша любимая кастрюля или сковородка может скрывать опасность: царапины, деформации или старые покрытия способны навредить и здоровью, и блюду. Время сделать аудит кухни и узнать, какую посуду стоит немедленно заменить, а какую — оставить для ежедневного пользования. Может показаться, что немного поцарапанная или старая сковородка еще прослужит, но издание Martha Stewart рассказало и заверило, что лучше не рисковать.

Поцарапанная посуда

Царапины на посуде — не просто косметический недостаток. Поцарапанная антипригарная поверхность может выделять вещества, безопасность которых до сих пор изучается. Кроме того, эти царапины становятся идеальным убежищем для бактерий. Старые сковородки с антипригарным покрытием или из алюминия представляют серьезную угрозу — покрытие может крошиться в пищу, а бактерии сохраняются в царапинах.

Искривленная посуда

Искривленные кастрюли и сковородки — это не только проблема приготовления. Они могут шататься, опрокидываться и вызывать ожоги или травмы от падения.

Также неровная поверхность плохо контактирует с плитой, что может привести к неравномерному приготовлению пищи и риску пищевых отравлений. Для газовых плит это еще и потенциальная пожарная опасность.

Дубликатная посуда

Если у вас есть две одинаковые сковородки, одна старая, лучше избавиться от нее. Дубликат посуды часто просто занимает место, а не используется. Старые сковородки могут поцарапаться, деформироваться и потерять свои свойства.

Посуда от бабушки и винтажные находки

Старые подарки или приобретенные на барахолках сковородки тоже могут быть опасными. Даже если они не имеют видимых дефектов, старые антипригарные покрытия и керамика могут содержать свинец или вредные вещества.

Когда выбираете новый кухонный инвентарь, думайте о качестве и безопасности. Отдавайте предпочтение керамическим или нержавеющим кастрюлям с равномерным распределением тепла и поверхностью, которая выдерживает кислые продукты. Хорошая посуда служит годами, ее легко чистить и это помогает избегать накопления бактерий.

Не стоит экономить на здоровье и безопасности, покупка качественного кухонного инвентаря всегда оправдана.