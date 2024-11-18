Кухонный лайфхак: как отмыть стекло микроволновки

Уборка кухни всегда кажется сложной задачей, особенно когда дело касается грязного стекла микроволновки или духовки. Жирные пятна и накипь не только портят вид, но и мешают безопасному использованию техники.
К счастью, в сети часто появляются новые хитрости для домашней уборки. На странице sizovasofiaa показали, как создать экологическое и бюджетное средство для чистки стекла микроволновки.
Преимущества самодельного средства
- Средство не содержит агрессивных химикатов, которые могут повредить поверхность или оставить токсичные испарения.
- Сочетание уксуса, лимонного сока и теплой воды помогает легко справиться с сильными загрязнениями.
- Средство подходит для очищения не только стекла микроволновки, но и духовки, стеклокерамических поверхностей и другой кухонной техники.
Что необходимо:
- Теплая вода ½ стакана
- Уксус ⅓ стакана
- Лимонный сок 1 ст. л
Что делать:
- В пульверизатор влейте тёплую воду.
- Добавьте уксус.
- Налейте лимонный сок.
- Хорошо перемешайте содержимое бутылки, закрыв ее крышкой.
Применение:
- Распылите средство на стеклянную поверхность микроволновки или духовки.
- Если загрязнения незначительны, просто протрите поверхность чистой мягкой тряпкой.
- При сильных загрязнениях нанесите средство и оставьте его на несколько минут. Затем очистите стекло губкой или салфеткой.
Советы:
- После очищения поверхностей протрите их сухой тканью до блеска.
- Средство можно использовать как профилактическое, чтобы не допустить накопления грязи.
- Если пятна очень устаревшие, попытайтесь повторить процедуру дважды.
Этот простой и действенный лайфхак поможет вам не только поддерживать чистоту на кухне, но и сделает процесс уборки более приятным.
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