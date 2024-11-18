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Кухонный лайфхак: как отмыть стекло микроволновки

Кухонный лайфхак: как отмыть стекло микроволновки

как отмыть стекло микроволновки / Фото: Credits

Уборка кухни всегда кажется сложной задачей, особенно когда дело касается грязного стекла микроволновки или духовки. Жирные пятна и накипь не только портят вид, но и мешают безопасному использованию техники.

К счастью, в сети часто появляются новые хитрости для домашней уборки. На странице sizovasofiaa показали, как создать экологическое и бюджетное средство для чистки стекла микроволновки.

Преимущества самодельного средства

  • Средство не содержит агрессивных химикатов, которые могут повредить поверхность или оставить токсичные испарения.
  • Сочетание уксуса, лимонного сока и теплой воды помогает легко справиться с сильными загрязнениями.
  • Средство подходит для очищения не только стекла микроволновки, но и духовки, стеклокерамических поверхностей и другой кухонной техники.

Что необходимо:

  • Теплая вода ½ стакана
  • Уксус ⅓ стакана
  • Лимонный сок 1 ст. л

Что делать:

  1. В пульверизатор влейте тёплую воду.
  2. Добавьте уксус.
  3. Налейте лимонный сок.
  4. Хорошо перемешайте содержимое бутылки, закрыв ее крышкой.

Применение:

  1. Распылите средство на стеклянную поверхность микроволновки или духовки.
  2. Если загрязнения незначительны, просто протрите поверхность чистой мягкой тряпкой.
  3. При сильных загрязнениях нанесите средство и оставьте его на несколько минут. Затем очистите стекло губкой или салфеткой.

Советы:

  • После очищения поверхностей протрите их сухой тканью до блеска.
  • Средство можно использовать как профилактическое, чтобы не допустить накопления грязи.
  • Если пятна очень устаревшие, попытайтесь повторить процедуру дважды.

Этот простой и действенный лайфхак поможет вам не только поддерживать чистоту на кухне, но и сделает процесс уборки более приятным.

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