Кухонный лайфхак: как отмыть стекло микроволновки

Уборка кухни всегда кажется сложной задачей, особенно когда дело касается грязного стекла микроволновки или духовки. Жирные пятна и накипь не только портят вид, но и мешают безопасному использованию техники.

К счастью, в сети часто появляются новые хитрости для домашней уборки. На странице sizovasofiaa показали, как создать экологическое и бюджетное средство для чистки стекла микроволновки.

Преимущества самодельного средства

Средство не содержит агрессивных химикатов, которые могут повредить поверхность или оставить токсичные испарения.

Сочетание уксуса, лимонного сока и теплой воды помогает легко справиться с сильными загрязнениями.

Средство подходит для очищения не только стекла микроволновки, но и духовки, стеклокерамических поверхностей и другой кухонной техники.

Что необходимо:

Теплая вода ½ стакана

Уксус ⅓ стакана

Лимонный сок 1 ст. л

Что делать:

В пульверизатор влейте тёплую воду. Добавьте уксус. Налейте лимонный сок. Хорошо перемешайте содержимое бутылки, закрыв ее крышкой.

Применение:

Распылите средство на стеклянную поверхность микроволновки или духовки. Если загрязнения незначительны, просто протрите поверхность чистой мягкой тряпкой. При сильных загрязнениях нанесите средство и оставьте его на несколько минут. Затем очистите стекло губкой или салфеткой.

Советы:

После очищения поверхностей протрите их сухой тканью до блеска.

Средство можно использовать как профилактическое, чтобы не допустить накопления грязи.

Если пятна очень устаревшие, попытайтесь повторить процедуру дважды.

Этот простой и действенный лайфхак поможет вам не только поддерживать чистоту на кухне, но и сделает процесс уборки более приятным.

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