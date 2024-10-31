Кухонный лайфхак: как порционно заморозить томатную пасту

Если после приготовления пищи у вас осталась неиспользованная томатная паста, не торопитесь ее выбрасывать, ведь концентрат можно легко сохранить до следующего использования, не покупая нового.

Бывают моменты, когда после приготовления любимых блюд на кухне остается незаконченная упаковка томатной пасты, которую не хочется выбрасывать, но нет возможности использовать в ближайшее время. К счастью, есть отличное решение от опытных хозяек со страницы pomyslowe.panie.domu, которое позволит сохранить остатки пасты надолго и у вас всегда под рукой будет удобная порция.

Используя простой и эффективный метод замораживания, можно подготовить идеальные порции томатной пасты, чтобы легко добавлять ее в любое блюдо. Замороженная паста остается свежей и сохранит все свои полезные свойства, аромат и насыщенный вкус.

Что делать:

С помощью столовой ложки разделите порционно томатную пасту и положите ее на лист бумаги для выпечки. После этого накройте ее еще одним листом пергамента. Легко прижмите порцию пасты стаканом, чтобы она стала плоской и ее было удобно хранить. Плоские порции быстрее замораживаются и занимают меньше места. Продолжайте выкладывать ложки пасты, накрывать и прижимать, создавая неслипшиеся небольшие порционные "таблетки" томатной пасты. Затем аккуратно сложите все порционные пласты в пакет з застежкой и положите в морозильную камеру.

Замороженные порции занимают минимум места в морозильнике, а использовать их можно в любой момент, не размораживая всю упаковку. Просто достаньте одну "таблетку" пасты и добавьте ее в блюдо — процесс приготовления станет быстрее, а вы сможете точно контролировать количество используемой пасты.

Чтобы томатная паста оставалась максимально свежей, убедитесь, что пакет хорошо закрыт и не пропускает воздух. Если позволяет место в морозильной камере, можно дополнительно обернуть порции пищевой пленки перед тем, как класть в пакет. Это снизит риск обветривания.

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