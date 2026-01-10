- Дата публикации
Кухонный тренд из прошлого, который снова на пике популярности
Еще вчера этот тренд казался пережитком старых европейских домов, а сегодня — снова главный герой кухонного дизайна.
Большая кладовая для сухих продуктов, стремительно возвращается в интерьеры современных домов. Издание Real Simple рассказало, что это не просто красиво, это экономит время и пространство.
В мире, в котором кухня давно перестала быть лишь местом для приготовления пищи, а превратилась в центр дома, вопрос организации выходит на первый план. Открытое пространство, высокие потолки, минимализм — все это выглядит эффектно, но есть один минус — без продуманной системы хранения мгновенно появляется хаос.
Именно поэтому дизайнеры все чаще возвращаются к кладовым — вместительному шкафу или отдельной зоне с полками, ящиками и нишами для сухих продуктов, запасов и кухонных мелочей. Это решение пришло из прошлого, но идеально соответствует запросам сегодняшнего дня.
Что такое кладовая
Кладовая — это не просто пространство для хранения продуктов, это централизованное пространство, где все для готовки собрано в одном месте: крупы, специи, снеки, консервы, запасы и кухонная техника. Она сочетает красоту и функциональность: открытые полки, продуманное хранение и нотку старосветского шарма.
Для многих дизайнеров такая зона — уже не опция, а обязательный элемент в квартире и доме.
Все под рукой
Одно из главных преимуществ кладовой — доступность. Современные кухни часто имеют высокие шкафы под потолок и чтобы достать нужный ингредиент, приходится искать лесенку.
Кладовая же возвращает логику: открыл дверцу и видишь все и сразу. Вы открываете шкаф и сразу видите все продукты, специи, снеки. Никакого бегания между шкафами. Полочки, выдвижные ящики и органайзеры на дверце создают микрозоны, которые значительно упрощают готовку и уборку.
Идеальное решение для тех, кто покупает впрок
Закупки в больших упаковках — экономно и практично, но без правильного хранения кухня быстро начинает выглядеть как склад. Кладовая решает эту проблему эстетично:
скрывает запасы,
освобождает рабочие поверхности,
не нарушает ритм кухни.
Хорошо спроектированная кладовая держит все запасы как можно дальше от ежедневного кухонного движения, но всегда под рукой.
Один — хорошо, два — еще лучше
Неочевидный, но популярный тренд — несколько кладовых в одной кухне. Например, две кладовки по обе стороны холодильника сокращают количество шагов между зонами и делает кухню максимально упорядоченной. Практичная идея:
одна кладовая — для основных продуктов,
вторая — для ланч-боксов, перекусов и контейнеров «с собой».
Новое использование
Современные кладовые — это многофункциональное пространство, которое все чаще превращают в многофункциональное:
кофейную зону
зону завтраков
место для напитков и мелкой техники
Такие зоны снимают нагрузку с основной кухни и не мешают готовящему.
Возвращение кладовых — это не ностальгия, а логичный ответ на современные потребности: порядок, функциональность и визуальное спокойствие. В мире, где время — самый ценный ресурс, возможность видеть все и сразу и не бороться с беспорядком становится настоящей роскошью.