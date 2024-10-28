Кулинарное наследие Волыни: рецепт смидинской печеной капусты

На западе Украины, в селе Смидин, жители сохранили и передают из поколения в поколение уникальный рецепт капусты.

Это аутентичное блюдо, которое готовят к праздничному столу в Смидинской общине уже более ста лет и даже сейчас оно остается главным гастрономическим украшением. На странице shotam.info рассказали о настоящем ритуале приготовления, ведь этот процесс имеет свои тайны и тонкости.

История блюда

Смидинская община относится к печеной капусте с особой любовью. Многие хозяйки готовят ее для своей семьи и считают, что чем больше головок капусты положено в печь, тем вкуснее она получится. Кроме того, этот традиционный рецепт был включен в список кулинарного нематериального наследия Волыни, подчеркивая его важность и уникальность для украинской культуры.

Как готовят капусту в печи

В смидинских домах капусту традиционно запекают в печи на дубовых дровах. Утром разжигают печь, дрова перегорают, образуя жар, на который и выкладывают головки капусты. Печь тщательно обмазывают смесью из песка и воды во избежание утечки тепла и создать для капусты идеальные условия для запекания. Блюдо готовится в течение ночи, а утром хозяйки вынимают его и очищают от верхних запеченных листьев. У такой капусты неповторимый вкус, насыщенный цвет "кофе с молоком" и нежная, мягкая консистенция.

Подача

Перед подачей печеную капусту дополняют маринованными огурцами, квашеными овощами, специями и ароматным маслом с чесноком. Это делает ее еще более ароматной и пикантной. Ее обычно подают с варениками или свежим домашним хлебом, идеально сочетающимся с нежной текстурой и вкусом капусты. Такое блюдо очень нравится как местным жителям, так и туристам, приезжающим в Смидин.

Рецепт приготовления печеной капусты дома

Если у вас нет возможности готовить блюдо в печи, его можно приготовить в домашних условиях, в духовке.

Ингредиенты :

Вода холодная 150 мл

Рассол огуречный 1л

Масло 100 мл

Горчица с зернами 3 ст. л

Чеснок 8 зубчиков

Приготовление: 1 способ

Разрежьте капусту среднего размера на четыре части. Плотно сложите куски в толстостенную посуду, например чугунок или гусятницу. Добавьте холодную воду, плотно закройте крышкой и поставьте в духовку. Запекайте при температуре 150°C в течение 4 часов до кремового цвета, после чего оставьте блюдо в духовке до полного охлаждения.

Приготовление: 2 способ

Запекайте капусту час при 200°C, затем снизьте температуру до 150°C и готовьте еще 2 часа. Плотно набейте порезанную капусту в большой чугунок, переверните его вверх дном на противень (не добавлять воды) и поставьте в духовку на 2 часа при температуре 170°C. После этого выключите духовку и оставьте блюдо в ней до утра.

Маринование и дополнительные секреты вкуса

После запекания переложите капусту в посуду и залейте в сутки рассолом от квашеных огурцов или капусты. Если у вас нет готового рассола, можно сварить свежий маринад с добавлением специй по своему вкусу. Залейте капусту, чтобы она была полностью покрыта маринадом. Так он может храниться в холодильнике до недели.

Перед подачей нарежьте капусту большими кусками, смешайте с растительным маслом, измельченным чесноком и зернами горчицы. Это идеальная закуска, которая не только покорит своим подлинным вкусом, но и придаст тепло и уют столу.

Этот рецепт обязательно удивит вас и ваших гостей. Благодаря простым ингредиентам и интересному процессу приготовления печеная капуста подарит вкус старинной украинской кухни и откроет для вас богатство народных традиций.

Читайте также: