Кусты томатов в октябре: 7 шагов перед уборкой урожая, которые могут повлиять на урожай в следующем году

Кусты помидоров / © ТСН

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К середине октября многие кусты помидоров выглядят довольно жалко: листья желтеют, на ветках остаются единичные зеленые плоды, а стебли свисают с опор. Самое простое решение — вырвать всё это и выбросить на свалку или в компостную кучу. Однако, прежде чем это сделать, стоит знать, что даже в таких «уставших» растениях может быть определённая польза.

Что нужно сделать, прежде чем окончательно завершить сезон выращивания помидоров, рассказывает GardeningKnowHow.

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Правильный уход за помидорами в конце сезона начинается с тщательного осмотра растений, которые вы собираетесь удалить. Некоторые кусты могут стать отличным удобрением (компостом) для будущего урожая, а из лучших плодов можно получить бесплатные семена. В то же время другие растения могут быть переносчиками болезней, которые не стоит распространять по участку или переносить на следующий сезон.

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Это самое важное, о чём следует помнить во время работы. Здоровые кусты томатов обычно можно отправлять в компост, тогда как больные растения следует собрать в мешки и утилизировать в соответствии с местными правилами. Почти все остальные задачи — от сбора семян до очистки опор — зависят от того, здоровы ли ваши растения.

Внимательно осмотрите растения на наличие болезней

Медленно пройдитесь вдоль грядок и осмотрите листья, стебли и плоды, прежде чем вырывать хотя бы одно растение. Некоторые проблемы делают растения непригодными для обычного домашнего компостирования. К ним относятся фитофтороз (Phytophthora infestans), а также бактериальные заболевания томатов — например, бактериальная пятнистость (Xanthomonas spp.) и бактериальный рак (Clavibacter michiganensis), возбудители которых могут сохраняться в растительных остатках. Ещё более опасны вирусы мозаики (табачной или томатной мозаики), которые способны годами оставаться в сухих растительных остатках. Большинство домашних компостных куч не прогреваются достаточно сильно и равномерно, чтобы уничтожить эти патогены. Поместите эти растения в мешки и утилизируйте их в соответствии с местными правилами; так же поступите с любым растением, сильно поражённым вредителями.

Соберите семена со своих лучших помидоров

Собирать семена можно только с сортов свободного опыления или традиционных (сортовых) разновидностей — гибриды не сохраняют родительские признаки, поэтому из семян томатов F1 в следующем году может вырасти что-то совершенно другое. Отберите полностью спелые плоды с самых здоровых растений, плоды которых вам нравятся больше всего. Извлеките семена вместе с окружающей мякотью (желеобразной массой) и поместите в стеклянную банку с небольшим количеством воды. Перемешивайте смесь два раза в день в течение примерно пяти дней, пока она не забродит, а качественные семена не осядут на дно. Слейте то, что всплыло на поверхность, промойте остальное (например, через мелкое сито) и высушите семена на кофейном фильтре или бумажной тарелке.

Когда семена станут настолько твердыми, что на них не останется следов от ногтя, они готовы к хранению в бумажных конвертах (желательно с подписями). Например, на специальных конвертах для семян (таких как от бренда Lotmer) уже есть поля для названия, сорта, даты сбора и примечаний по выращиванию. В прохладном, сухом и тёмном месте семена томатов обычно сохраняют всхожесть около четырёх лет.

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Заготовьте здоровых живых рыбок до наступления заморозков

Это необязательно, но если вам очень понравился какой-то сорт, вы можете сохранить его в помещении на всю зиму. Выберите несколько здоровых боковых побегов длиной 8–10 см и срежьте их чистым секатором.

Обычно черенки хорошо укореняются в обычной банке с водой: главное, чтобы срезанная часть была погружена в воду на 2,5–5 см, а сама банка стояла в прохладном, но хорошо освещенном месте. Как только появятся корешки, пересадите черенки в горшки и обеспечьте им как можно больше света. Не откладывайте это на потом — сделайте всё до наступления сильных заморозков.

Не используйте растения, которые болели (особенно если речь идет о вирусных заболеваниях), поскольку черенки могут заразиться болезнью от материнского растения.

Используйте только здоровые растения

Здоровые стебли томатов вполне подходят для компостирования, но если бросить их в кучу целиком, они будут разлагаться очень долго. Сначала измельчите их на короткие куски — примерно 20–30 см, поскольку более мелкие части перегнивают быстрее. Также стоит собрать все остатки плодов. Семена могут сохраниться в компостной куче, и следующим летом у вас могут появиться «самосевы» — случайные ростки томатов.

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Пересыпайте измельченные стебли сухими листьями или другим «коричневым» (углеродным) материалом. Если вы не уверены, было ли растение здоровым, используйте такой компост подальше от мест, где в будущем будут расти помидоры. Здоровую почву из контейнеров также можно добавлять в компостную кучу, поэтому опорожните горшки, прежде чем убирать их на хранение до следующего сезона.

Удалить корни или оставить

Если растения оставались здоровыми в течение всего сезона, имеет смысл оставить корни в земле. Просто срежьте стебли на уровне почвы — корни перегниют на месте, обогащая землю органикой, при этом структура почвы почти не нарушится. Совсем другое дело — растения, которые увяли, плохо росли или пожелтели без видимой причины. В таком случае осторожно подкопайте корневую систему садовыми вилами. Ищите узловатые вздутия на корнях — это признак поражения галловыми нематодами (Meloidogyne spp.).

Сразу после сбора урожая удалите пораженные корни и вынесите их за пределы участка. То же самое касается растений, пораженных фузариозным увяданием (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici), возбудитель которого может сохраняться в почве в течение многих лет. Если растения растут в контейнерах, извлеките земляной ком с корнями и осмотрите его таким же образом.

Очистка и дезинфекция каркасов, кольев и опор

Возбудители болезней могут переноситься на опоры для томатов. Бактериальный рак способен сохраняться на кольях, а вирусы мозаики могут оставаться активными на кольях и шпалерах от нескольких недель до месяцев. Сначала очистите от грязи, а затем тщательно промойте опоры щеткой или струей воды (остатки почвы препятствуют действию дезинфицирующих средств). После этого полностью погрузите их в 10%-ный раствор отбеливателя (1 часть отбеливателя на 9 частей воды) не менее чем на 20 минут.

С деревянными кольями сложнее — бактерии могут скрываться внутри древесины, — поэтому лучше выбросить те, которые использовались для растений, пораженных бактериальным раком. Пластиковые горшки также можно замочить в растворе отбеливателя, а затем тщательно промыть водой.

Восстановление плодородия почвы к следующему сезону

Оставлять почву «голой» на зиму — значит упустить возможность улучшить её состояние. Озимая рожь очень устойчива к холоду и растёт даже при низких температурах. Во многих регионах его можно высевать еще в середине октября — главное, успеть сделать это как минимум за четыре недели до наступления устойчивых холодов. Весной, до того как растения начнут образовывать семена, скосите их, а затем заделайте в почву за две–четыре недели до высадки основных культур. Если для посева сидератов (покровных культур) уже поздно, вместо этого внесите компост или укройте почву слоем измельчённой листвы. В следующем году помидоры следует высадить в другом месте: не выращивайте томаты, перец, баклажаны и картофель на этом участке в течение 3–4 лет. Если вы используете контейнеры, почвосмесь можно использовать повторно только при условии, что растения были здоровыми; в больших горшках верхний слой почвы (около 15 см) следует заменить на свежий.

Памятка для огородника: что делать с помидорами после сбора урожая

Вот краткий перечень необходимых работ после сбора последних помидоров. Сохраните этот список на видном месте — октябрь обычно бывает очень насыщенным.

Прежде чем удалять растения, осмотрите каждое из них на наличие болезней.

Растения, поражённые грибковыми, бактериальными или вирусными инфекциями, соберите в мешки (и утилизируйте), а в компост отправляйте только здоровые остатки.

Соберите семена с лучших сортовых томатов (в частности, с ценных старинных сортов).

Если хотите получить ранний урожай в следующем году, до наступления заморозков укорените несколько здоровых боковых побегов в помещении.

Прежде чем отправить здоровые стебли в компост, измельчите их и соберите все оставшиеся плоды.

Выкопайте и осмотрите корни тех растений, которые увяли или плохо росли.

Перед хранением тщательно очистите и продезинфицируйте опоры, колья и горшки.

Посейте озимую рожь, внесите компост или замульчируйте грядку листьями.

Выберите новое место для посадки томатов в следующем году.

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