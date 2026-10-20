ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
38
Время на прочтение
6 мин

Кусты томатов в октябре: 7 шагов перед уборкой урожая, которые могут повлиять на урожай в следующем году

Отцветшие кусты помидоров могут показаться лишь лишними хлопотами при уборке участка, однако они могут стать источником семян на следующий год, ценным материалом для компоста и помочь лучше подготовиться к весне.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кусты помидоров

Кусты помидоров / © ТСН

К середине октября многие кусты помидоров выглядят довольно жалко: листья желтеют, на ветках остаются единичные зеленые плоды, а стебли свисают с опор. Самое простое решение — вырвать всё это и выбросить на свалку или в компостную кучу. Однако, прежде чем это сделать, стоит знать, что даже в таких «уставших» растениях может быть определённая польза.

Что нужно сделать, прежде чем окончательно завершить сезон выращивания помидоров, рассказывает GardeningKnowHow.

Правильный уход за помидорами в конце сезона начинается с тщательного осмотра растений, которые вы собираетесь удалить. Некоторые кусты могут стать отличным удобрением (компостом) для будущего урожая, а из лучших плодов можно получить бесплатные семена. В то же время другие растения могут быть переносчиками болезней, которые не стоит распространять по участку или переносить на следующий сезон.

Это самое важное, о чём следует помнить во время работы. Здоровые кусты томатов обычно можно отправлять в компост, тогда как больные растения следует собрать в мешки и утилизировать в соответствии с местными правилами. Почти все остальные задачи — от сбора семян до очистки опор — зависят от того, здоровы ли ваши растения.

Внимательно осмотрите растения на наличие болезней

Медленно пройдитесь вдоль грядок и осмотрите листья, стебли и плоды, прежде чем вырывать хотя бы одно растение. Некоторые проблемы делают растения непригодными для обычного домашнего компостирования. К ним относятся фитофтороз (Phytophthora infestans), а также бактериальные заболевания томатов — например, бактериальная пятнистость (Xanthomonas spp.) и бактериальный рак (Clavibacter michiganensis), возбудители которых могут сохраняться в растительных остатках. Ещё более опасны вирусы мозаики (табачной или томатной мозаики), которые способны годами оставаться в сухих растительных остатках. Большинство домашних компостных куч не прогреваются достаточно сильно и равномерно, чтобы уничтожить эти патогены. Поместите эти растения в мешки и утилизируйте их в соответствии с местными правилами; так же поступите с любым растением, сильно поражённым вредителями.

Соберите семена со своих лучших помидоров

Собирать семена можно только с сортов свободного опыления или традиционных (сортовых) разновидностей — гибриды не сохраняют родительские признаки, поэтому из семян томатов F1 в следующем году может вырасти что-то совершенно другое. Отберите полностью спелые плоды с самых здоровых растений, плоды которых вам нравятся больше всего. Извлеките семена вместе с окружающей мякотью (желеобразной массой) и поместите в стеклянную банку с небольшим количеством воды. Перемешивайте смесь два раза в день в течение примерно пяти дней, пока она не забродит, а качественные семена не осядут на дно. Слейте то, что всплыло на поверхность, промойте остальное (например, через мелкое сито) и высушите семена на кофейном фильтре или бумажной тарелке.

Когда семена станут настолько твердыми, что на них не останется следов от ногтя, они готовы к хранению в бумажных конвертах (желательно с подписями). Например, на специальных конвертах для семян (таких как от бренда Lotmer) уже есть поля для названия, сорта, даты сбора и примечаний по выращиванию. В прохладном, сухом и тёмном месте семена томатов обычно сохраняют всхожесть около четырёх лет.

Заготовьте здоровых живых рыбок до наступления заморозков

Это необязательно, но если вам очень понравился какой-то сорт, вы можете сохранить его в помещении на всю зиму. Выберите несколько здоровых боковых побегов длиной 8–10 см и срежьте их чистым секатором.

Обычно черенки хорошо укореняются в обычной банке с водой: главное, чтобы срезанная часть была погружена в воду на 2,5–5 см, а сама банка стояла в прохладном, но хорошо освещенном месте. Как только появятся корешки, пересадите черенки в горшки и обеспечьте им как можно больше света. Не откладывайте это на потом — сделайте всё до наступления сильных заморозков.

Не используйте растения, которые болели (особенно если речь идет о вирусных заболеваниях), поскольку черенки могут заразиться болезнью от материнского растения.

Используйте только здоровые растения

Здоровые стебли томатов вполне подходят для компостирования, но если бросить их в кучу целиком, они будут разлагаться очень долго. Сначала измельчите их на короткие куски — примерно 20–30 см, поскольку более мелкие части перегнивают быстрее. Также стоит собрать все остатки плодов. Семена могут сохраниться в компостной куче, и следующим летом у вас могут появиться «самосевы» — случайные ростки томатов.

Пересыпайте измельченные стебли сухими листьями или другим «коричневым» (углеродным) материалом. Если вы не уверены, было ли растение здоровым, используйте такой компост подальше от мест, где в будущем будут расти помидоры. Здоровую почву из контейнеров также можно добавлять в компостную кучу, поэтому опорожните горшки, прежде чем убирать их на хранение до следующего сезона.

Удалить корни или оставить

Если растения оставались здоровыми в течение всего сезона, имеет смысл оставить корни в земле. Просто срежьте стебли на уровне почвы — корни перегниют на месте, обогащая землю органикой, при этом структура почвы почти не нарушится. Совсем другое дело — растения, которые увяли, плохо росли или пожелтели без видимой причины. В таком случае осторожно подкопайте корневую систему садовыми вилами. Ищите узловатые вздутия на корнях — это признак поражения галловыми нематодами (Meloidogyne spp.).

Сразу после сбора урожая удалите пораженные корни и вынесите их за пределы участка. То же самое касается растений, пораженных фузариозным увяданием (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici), возбудитель которого может сохраняться в почве в течение многих лет. Если растения растут в контейнерах, извлеките земляной ком с корнями и осмотрите его таким же образом.

Очистка и дезинфекция каркасов, кольев и опор

Возбудители болезней могут переноситься на опоры для томатов. Бактериальный рак способен сохраняться на кольях, а вирусы мозаики могут оставаться активными на кольях и шпалерах от нескольких недель до месяцев. Сначала очистите от грязи, а затем тщательно промойте опоры щеткой или струей воды (остатки почвы препятствуют действию дезинфицирующих средств). После этого полностью погрузите их в 10%-ный раствор отбеливателя (1 часть отбеливателя на 9 частей воды) не менее чем на 20 минут.

С деревянными кольями сложнее — бактерии могут скрываться внутри древесины, — поэтому лучше выбросить те, которые использовались для растений, пораженных бактериальным раком. Пластиковые горшки также можно замочить в растворе отбеливателя, а затем тщательно промыть водой.

Восстановление плодородия почвы к следующему сезону

Оставлять почву «голой» на зиму — значит упустить возможность улучшить её состояние. Озимая рожь очень устойчива к холоду и растёт даже при низких температурах. Во многих регионах его можно высевать еще в середине октября — главное, успеть сделать это как минимум за четыре недели до наступления устойчивых холодов. Весной, до того как растения начнут образовывать семена, скосите их, а затем заделайте в почву за две–четыре недели до высадки основных культур. Если для посева сидератов (покровных культур) уже поздно, вместо этого внесите компост или укройте почву слоем измельчённой листвы. В следующем году помидоры следует высадить в другом месте: не выращивайте томаты, перец, баклажаны и картофель на этом участке в течение 3–4 лет. Если вы используете контейнеры, почвосмесь можно использовать повторно только при условии, что растения были здоровыми; в больших горшках верхний слой почвы (около 15 см) следует заменить на свежий.

Памятка для огородника: что делать с помидорами после сбора урожая

Вот краткий перечень необходимых работ после сбора последних помидоров. Сохраните этот список на видном месте — октябрь обычно бывает очень насыщенным.

  • Прежде чем удалять растения, осмотрите каждое из них на наличие болезней.

  • Растения, поражённые грибковыми, бактериальными или вирусными инфекциями, соберите в мешки (и утилизируйте), а в компост отправляйте только здоровые остатки.

  • Соберите семена с лучших сортовых томатов (в частности, с ценных старинных сортов).

  • Если хотите получить ранний урожай в следующем году, до наступления заморозков укорените несколько здоровых боковых побегов в помещении.

  • Прежде чем отправить здоровые стебли в компост, измельчите их и соберите все оставшиеся плоды.

  • Выкопайте и осмотрите корни тех растений, которые увяли или плохо росли.

  • Перед хранением тщательно очистите и продезинфицируйте опоры, колья и горшки.

  • Посейте озимую рожь, внесите компост или замульчируйте грядку листьями.

  • Выберите новое место для посадки томатов в следующем году.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie