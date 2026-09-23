Лакированный блеск возвращается в модные интерьеры / © Credits

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У лакированных поверхностей долгая история. Этот материал, который изначально изготавливали из древесной смолы в Древнем Китае, веками использовался для отделки мебели и стен. Сегодня дизайнеры вновь обратили на него внимание, и на этот раз благодаря способности лака отражать свет, придавать цветам глубину и делать интерьер более выразительным, об этом сообщило издание Real Simple.

После нескольких лет популярности нейтрального бежевого интерьера в дизайне появляется больше смелости. Люди хотят, чтобы у их домов был характер и они не выглядели как страница из каталога. Именно поэтому возвращаются насыщенные цвета, необычные фактуры и блестящие поверхности.

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Почему лак снова в тренде

Дизайнеры отмечают, что интерьеры становятся более индивидуальными и игривыми. Глянцевое покрытие хорошо вписывается в эту тенденцию, поскольку придаёт помещению динамичности и красиво играет со светом.

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Однако лак не обязательно должен выглядеть слишком торжественно — всё зависит от цвета, освещения и материалов, которые его окружают.

Блестящие стены и потолок

Дизайнер Дженнифер Грир, например, использовала глянцевый нежно-сиреневый лак для стен и потолка в гостиной. Таким образом, поверхности отражают свет и делают пространство светлее, а чтобы добавить современный акцент, дизайнер использовала насыщенный сливовый оттенок на шкафу для посуды.

Другая дизайнер, Эйвери Кокс, советует использовать глянцевые покрытия в помещениях, где не хватает контраста или яркого акцента. Особенно эффектно они смотрятся в столовых и гостиных.

В одном из своих проектов она превратила потолок старинного дома в настоящий «сундучок с драгоценностями», поскольку использовала насыщенный изумрудный лак, а стены дополнила обоями в похожей зеленой гамме. Насыщенный цвет и блики создали камерную, уютную атмосферу.

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Не обязательно выбирать тёмные оттенки. В другом интерьере Кокс использовала нежный персиковый цвет для стен и потолка. Глянцевый потолок отражал естественный свет из окон, а матовые и фактурные детали уравновешивали блеск.

Как сделать лак уютным

Одна из главных ошибок — думать, что лак автоматически сделает дом холодным или похожим на музей. Дизайнеры советуют смотреть на интерьер комплексно. Глянцевые поверхности хорошо сочетаются с натуральным камнем, матовой плиткой, деревом и спокойными оттенками.

Например, в кухне глянцевые шкафы можно сочетать с натуральным камнем с матовой поверхностью и мозаичной плиткой. Благодаря этому интерьер останется практичным и в то же время стильным.

Главное правило — не делать все блестящим сразу. Если каждая поверхность отражает свет, эффект может утратить свою особенность. Контраст с матовыми и натуральными материалами, напротив, делает глянец более выразительным.

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Как придать блеск, не прибегая к капитальному ремонту

Если вам страшно полностью покрыть лаком стены или потолок, начните с одного элемента — это может быть шкаф, комод, журнальный столик, дверцы кухонной мебели или другой акцентный предмет.

Перед выбором стоит учесть освещение комнаты, соседние материалы и то, понравится ли вам этот эффект через несколько лет. Трендовый интерьер не обязательно должен быть полностью трендовым, гораздо важнее, чтобы он соответствовал вашему стилю.

Есть и практический нюанс? ведь глянцевая поверхность подчеркивает недостатки. Неровности стен, некачественные материалы или неаккуратное нанесение лака будут более заметны. Поэтому для масштабных работ дизайнеры советуют не экономить на подготовке и обращаться к профессионалам.

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