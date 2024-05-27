Лампа на память: как создать оригинальный абажур

Если у вас дома завалялась старая фотопленка, ей можно дать вторую жизнь, сделав интересную и оригинальную лампу. Как именно ее сделать показали в видео на странице Analogue Photography. Для ее создания нужно будет немного поработать поработать, но результат того стоит, ведь теперь каждый вечер, глядя на креативный абажур, вы будете вспоминать тёплые моменты прошлого.

Вам понадобится:

8 деревянных брусков, длиной 11-12 см;

Металлический каркас для абажура;

36 шт. негативов фото;

Бечёвка или другая веревка для сшивания.

Как сделать:

Подготовьте негативы. Разрежьте каждое фото по отдельности;

С помощью веревки сшейте их, чтобы у вас получилось 4 листа фото, 3x3 шт.;

С помощью металлической конструкции и деревянных брусков смастерите каркас абажура:

Закрепите на каркасе сшитые фото;

Установите абажур на лампу.

Совет:

Со временем эти негативы потускнеют и обесцветятся из-за света, поэтому читатели в комментариях к видео пишут, что для сохранения пленки, лучше напечатать фото на прозрачном пластике, перерезать их и так же сшить между собой. Так вы обезопасите фотопленку, а абажур прослужит гораздо дольше. Или просто удостоверьтесь, что у вас есть копия негативов.

Такой лампой можно украсить собственное жилье, а также он идеально подойдет на подарок друзьям или кому-то из семьи, с кем бы вы хотели разделить мгновения прошлых лет.

Читайте также: